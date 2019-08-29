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堅果好處多　用喝的更有效率！即開即飲一瓶滿足晨間Good能量

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▲▼ 堅果好處多 。（圖／取自PEXELS）

▲堅果好處多多 但怎麼吃是大學問。（圖／取自PEXELS，下同）

生活中心／綜合報導

大多數人早上起床匆匆忙忙趕著出門，來不及坐下來好好吃一頓早餐，就要開始上班上課進入工作模式，許多人會選擇簡單喝杯牛奶、豆漿墊墊胃、快速補充營養，因此帶動晨間飲品熱潮，繼大受歡迎的燕麥飲之後，陸續也有堅果飲、穀物飲接受度都很高，不僅具飽足感又有豐富營養能量，有助腦袋開機提升效率，而便利商店就有在賣的「桂格穀得一天」即開即飲，更是方便、新鮮、營養的早餐好選擇！

▲▼ 堅果好處多 。（圖／取自PEXELS）

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▲忙碌的上班族，相當適合堅果食品快速補足晨間所需的能量。

其中堅果的營養多多，連世界衛生組織(WHO)和衛福部的「國人每日飲食指南」都大推每日應吃適量堅果，因為堅果能補充多元種營養，而且堅果不只種類多，吃法變化也相當豐富，無論是直接吃、敲碎撒上沙拉配著吃，或是打成堅果牛奶等，都相當受歡迎。

▲▼ 堅果好處多 。（圖／取自PEXELS）

▲堅果吃法多元，相當受歡迎。

市面上也有許多不同形式的堅果產品，其中顆粒狀堅果就有不少選購的眉角要注意，才能避免影響食用品質和營養價值。像是保存不當受潮或過期的堅果，不只影響美味也可能帶來食安隱憂，或者市售堅果零食多佐以大量糖或鹽調味提升食感美味度，吃多了保健不成反而造成身體額外負擔。也許聰明的你，早已知道可以選擇無鹽配方，但是香氣十足的堅果很容易愈吃愈涮嘴，一不小心就超出專家建議的1份（約腰果、杏仁果5顆或是花生10顆）而攝取過多的熱量。

▲▼ 堅果好處多 。（圖／桂格提供）

▲桂格「穀得一天」推出「芝麻核桃」及「紫米紅豆」兩種口味。

因此在忙碌的生活中，選擇桂格「穀得一天」可輕鬆補給晨間所需能量，且製程保鮮度可信任，無添加香料、膠、色素、防腐劑、甜味劑等人工添加物等，喝得健康無負擔。而近期同步推出「芝麻核桃」及「紫米紅豆」兩種口味，不只營養好喝，而且不分男女老少都適合！

▲▼ 堅果好處多 。（圖／取自PEXELS）

▲忙碌的生活，相當適合來瓶桂格穀得一天，即開即飲熱量營養都控制得宜。

長期以來，桂格都是一個穀物類沖泡式食品口碑好、信譽佳的知名老品牌，如今針對市場需求，研發出全新的即開即飲新產品，成為忙碌早晨中更方便補充飲養的新選擇。讓忙碌的超人媽媽，不必擔心沒時間準備早餐導致孩子營養不足，準備一瓶桂格「穀得一天」讓寶貝上學頭好壯壯；上班族趕準時打卡前，奔向便利商店買一瓶，即開即飲讓晨間開會也能輕鬆喝出報告即戰力！還有年輕女學生們最在乎的熱量問題，選擇新鮮、無添加的營養好物「穀得一天」輕鬆兼顧美味與營養，啟動晨間滿滿GOOD能量。

▲▼ 堅果好處多 。（圖／桂格提供）

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