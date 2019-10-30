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限量珍珠披薩！他手刀下訂...狂嗑4片「曝實際滋味」　網推：下午茶絕配

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▲▼ 珍珠披薩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 黑糖珍珠披薩。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「珍奶熱潮」在日本延燒已久，回到台灣，披薩業者必勝客和達美樂近日則是分別推出「QQ黑糖珍奶」和「黑糖珍珠」口味的披薩，鬆軟餅皮搭上黑糖珍珠，新滋味令人迫不及待嘗試。

一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示老公日前發現業者推出「珍珠披薩」，立馬就訂了一個來嚐鮮。雖然老公吃了一片後覺得太甜，但還是一口氣吃了四片，不過最後覺得太甜膩而停下來，還說想跟小孩換咖哩飯，中和一下口中甜味。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，有網友認為「蜂蜜味」太重，也有人覺得賣相不佳，不會想嘗試，「好噁喔為什麼要加珍珠」、「超甜的啊」、「我昨晚買，結果連小孩都嫌棄是怎麼回事」、「看起來就很雷」、「不能好好的吃披薩配珍珠奶茶就好嗎」。

▲▼ 珍珠披薩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友評價有褒有貶 。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過也有網友認為不錯吃，拿來當成下午茶組合很不賴，「我覺得很好吃欸還一口氣吃了三片撐死」、「不錯吃，不過蠻甜的，適合下午茶」、「我今天晚上也點了，好吃」、「好吃好吃，但不能當正餐」、「感覺很像大型的可麗餅」。

兩家業者所推出的珍珠披薩皆為限量發售，達美樂的除了有黑糖珍珠，還加了Q軟的「麻吉粒」，必勝客則是加入了香濃的奶茶醬佐歐洲進口的鮮奶蓋，推薦想嘗試新口味的朋友把握限量機會。

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