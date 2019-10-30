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「台版波波草」彰化秘境要關了　地主心淌血：損失慘重！溫馨勸說也無法控制

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 記者陳俊宏／綜合報導

彰化田尾公路「台版波波草」園區爆紅，且地主超佛心，免費開放給民眾參觀拍照，但以後只能「遠觀」了。有網友表示，老闆透露人潮帶來滿滿垃圾，溫馨勸說還是無法控制，這一個多月損失慘重，因此決定裝上柵欄。還有居民直擊一名小學生直接趴在樹上拍照，「園主心都淌血。」

「台版波波草」一大群圓滾滾的綠球排排站好，畫面看起來超療癒，宛如一球球「抹茶冰淇淋」。這群療癒的綠色波波草其實是「細葉七里香」，地主非常用心修剪、照顧，因此每盆波波草看起來濃密又有光澤，近期也成為IG上的打卡熱點。

▼一球球的細葉七里香宛如「抹茶冰淇淋」。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供）

請繼續往下閱讀...

▲彰化波波草（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過，一名吳姓網友29日在臉書表示， 跟老闆聊了一下，老闆透露4000多顆辛苦種了4年，突然爆紅與滿滿的人潮帶來滿滿的垃圾，這一個多月損失慘重，自行吸收幾萬元，毀損的又要重新照顧半年以上。

「老闆溫馨勸說還是無法控制，又害怕遊客小朋友跌倒受傷」，吳先生表示，「田尾波波球，老闆要裝柵欄啦，以後只能遠觀了。可愛的波波球被關在柵欄裡，我不要被關住，放我出去、放我出去。」

一名住在附近的網友留言，29日觀賞拍照的人潮還是很多，「園主真的很無奈，大家只想著拍美美的照片，卻忘了這是農民維生的植物」；27日還看到一名小學生直接趴在樹上拍照，「園主跟我們聊天看到，馬上勸導不要趴上去『樹會死掉』，園主心都淌血。」

「台版波波草」彰化秘境要關了。（圖／東森新聞）

▲▼「台版波波草」爆紅，吸引許多遊客來朝聖。（圖／東森新聞）

「台版波波草」彰化秘境要關了。（圖／東森新聞）

►台版波波草花園

地址：彰化縣田尾中正路二段、田仁路口
電話：04-8223845／0935847121

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