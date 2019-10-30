試膽住進「同學祖厝封住的3樓」起床全傻眼　請老師處理…沒多久又回來

▲原PO表示，「去過的人就知道，你在二樓，就會聽到三樓不知道是桌椅還是床在移動拖地的聲音。」（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

「你們家三樓在幹嘛？人這麼多，好熱鬧…」一名網友分享高中同學祖厝3樓發生的事，「早上起來大家都移位了，不是翻身的移動，而是被換床」，請了老師處理，但「對方」不久後又回來。

「阿飄來了，生人迴避…」原PO近日在「靈異公社」臉書社團回憶，同學祖厝是三層樓的獨立透天厝，上了三樓門是鎖著的，門上還貼著符咒，同學說沒事不會上去；曾有同學去他們家過夜，目的就是要去試膽，說好一起睡在三樓。

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原PO表示，當時一行人上了三樓，玄關有一尊大觀世音菩薩像，但早上起來大家都移位了，不是翻身的移動，而是被換床，然後提起睡前只知道床在晃，接著一起昏睡過去。

▼當時一行人睡醒「被換床」。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO說，同學請過老師處理，但對方沒多久就又回來，且都只待在三樓不會下樓，因是祖厝，最後乾脆不管了，就選擇封住三樓，「但去過的人就知道，你在二樓，就會聽到三樓不知道是桌椅還是床在移動拖地的聲音。」

原PO指出，有次晚上和幾名同學一起在祖厝外聊天，望著他們家說，「你們家三樓在幹嘛？人這麼多，好熱鬧」，知道的人就不說話，只會聽到同學回「管『祂』們在幹嘛。」

對此，有網友留言，「這家人好肚量，如果是我可能會請祂們晚上輕聲點，別影響大家的睡眠」；原PO回，「應該是可以溝通，但溝通就會談到條件了。」也有人認為，「互不干涉，互不侵犯」；原PO回，「當時沒了解太多，只知道（阿飄）是不會下樓，除非你上樓。」

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