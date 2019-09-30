印度暴雨至少100死…災民卡泥水「哽咽救車」　高官住處也被淹

▲印度北方邦暴雨，一名男子在水中騎車載著男孩。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

印度北方邦（Uttar Pradesh）、比哈爾邦（Bihar）連日暴雨，洪水至今造成至少100人死亡，兩個地區除了斷電，交通、醫療單位、學校也陷入混亂。社群媒體轉傳的影片可見路邊許多車輛被淹沒，還有一名男子受困並哽咽，幾乎胸部以下的身體部位都在水中。

《英國廣播公司》（BBC）報導，自27日以來，印度北方邦、比哈爾邦就降下豪雨，淹沒許多住宅區；一名官員表示，完全沒有預期到這種降雨量。北方邦政府一份報告指出，26日以來已有93人死亡。另外根據國家災害管理局的數據，比哈爾邦死亡人數來到29人。

VISIT WEBSITE Bihar and Uttar Pradesh: More than 100 dead in fresh India flood chaos https://t.co/SxfRkoSrBH AMERISLAMUNDERWAY pic.twitter.com/xb7nhuXj0m — jim@njslea (@njslea) September 30, 2019

北方邦城市瓦拉納西（Varanasi）一位居民告訴《路透社》，洪水的情況非常糟糕。地方政府則已要求印度空軍派出直升機、相關機器來抽水。

主要道路都被泥水淹沒，還有一名男子在水中露出無助表情，一邊奮力拉著他的三輪車。《紐約時報》指出，雨季所帶來的降雨量衝擊尼泊爾與印度的邊界，摧毀住宅之外還切斷電力，就連居民與動物都被洪水捲走。

The video is of a poor Rickshawalla from Patna. You may cry by understanding his pain and cries.



Bihar is drowned & India is busy with #IndiasPrideModi #TheBigBillionDays



How can we celebrate if poor people in our own country are crying? #BiharRains



Do we have a heart? pic.twitter.com/UafaMNViJZ — RITURAJ SINGH (@ThinknThought) September 28, 2019

《今日印度》報導，來到比哈爾邦首府帕特納（Patna），洪水侵襲住宅區與許多醫院，人們在及腰的水中困難行走，就連數名政治人物的家都淹水。當地火車誤點好幾小時，不然就是直接停駛。