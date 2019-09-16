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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸基礎設施投資增長4.2%　人均存量僅有發達國家三成

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▲▼鑽井工人正在進行頁岩氣井鑽井施工。（圖／視覺中國）

▲工人正在進行頁岩氣井鑽井施工。（圖／視覺中國）

《北京》陸基礎設施存量水準僅發達國家三成　

據16日公佈的資料，1-8月大陸基礎設施投資增長4.2%，比1-7月份加快0.4個百分點。對此，大陸國家統計局新聞發言人付淩暉表示，總的來看，中國基礎設施發展還有很大潛力，從資料來看，目前人均基礎設施存量水準相當於發達國家的20%-30%，在民生領域、區域發展方面，還有大量的基礎設施投資需求。（澎湃新聞）

《四川》中秋假期高速公路總流量近600萬台次

截至15日下午4點，中秋假期四川高速公路總流量達599餘萬台次，同比上升4.1%，未發生長時間、大面積交通擁堵，未發生一次死亡3人以上道路交通事故。全省各級公安交警部門還借助廣播、電視、網路以及路面LED熒幕等平台，發佈各類交通安全告知資訊、繞行建議等2萬餘條。（四川日報）

《福建》中秋實現旅遊收入165億

資料顯示，福建中秋連假期間，累計接待遊客532.54萬人次，同比增長18.3%，實現旅遊收入37.72億元（人民幣，下同，約新台幣165億元），同比增長23.5%，其中，廈門位列中秋小長假周邊遊十大熱門目的地第3位，在中秋旅遊「團圓城市」排行榜第4位。從遊客抽樣調查結果看，假日期間全省接待的國內遊客中，自駕比例超六成，與親友結伴出遊的遊客占比為93.7%，一日遊比例超七成。（東南網）

《廣東》騰訊旗下財付通被央行罰650萬

騰訊旗下的協力廠商支付公司財付通再收央行罰單。人行深圳市中心支行12日公佈的一則行政處罰資訊公示表顯示，財付通支付科技有限公司因違反支付結算管理和金融消費權益保護相關制度，被央行深圳市中心支行警告，並處罰款149萬元（約新台幣650萬元），上述行政處罰的決定日期是今年8月30日。（澎湃新聞）

▼騰訊位在深圳的總部。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼騰訊位在深圳的新總部外觀。（圖／記者曾俊豪攝）

《上海》上海嘉定聯手上汽、華為、中國移動　啟動首個5G智慧交通示範專案

2019世界智慧網聯汽車大會16日至17日在上海召開，嘉定區將聯合上汽集團、華為、中國移動等行業翹楚，共同啟動5GAA全球首個5G智慧交通示範專案。上汽將推出搭載5G通信模組的智慧網聯量產汽車，華為憑藉過硬的資訊與通信基礎設施和智慧終端機，中國移動提供穩定高效的網路運營服務，嘉定發揮政府公共服務平台集聚產業資源的優勢，對道路條件和環境細緻評估並完善，確保多方合作的「5G智慧交通示範專案體驗之旅」真正探索出成功可複製的商業模式。（澎湃新聞）

《福建》採購網上超市啟用信用評價管理

《福建省政府採購網上超市評價考核管理辦法》推出後，對網上超市採購人和入駐供應商啟動信用評價，截至8月底，1家採購人因違規行為被扣取信用分，15家供應商因違規行為被扣取信用分並予以通報。據悉，管理辦法主要採用「失信扣分制」，一是對採購人，主要從採購程式及交易手續的流程方面進行信用評價；二是對供應商，主要從商品、價格、交易、服務等方面進行信用評價；三是省本級徵集的供應商在市級網上超市發生失信行為，由省公共資源交易中心進行統一信用評價扣分處理。（福建日報）

《廣東》營建2885公里沿海防護林帶

廣東省林業局日前透露，自50年代率先在茂名市，建起大陸第一條沿海防護林帶「博賀林帶」以來，先後實施三期沿海防護林體系建設工程，完成工程造林1395萬畝，全省3207.9公里宜林海岸已營建防護林帶2885公里，宜林海岸線綠化率達89.9%，數量位居全大陸前列。（廣州日報）

《北京》陸國家統計局回應8月出口交貨值下降

據16日公佈的資料，8月規模以上工業企業實現出口交貨值10464億元，同比下降4.3%。就出現下降的原因，大陸國家統計局新聞發言人付淩暉表示，總的來看和國際形勢變化有關係，因為今年以來世界經貿增長總體放緩，目前WTO全球貨物貿易晴雨錶指數連續多個季度低於100的臨界點，像貿易保護主義等因素的影響，客觀上造成世界貿易的減少，對工業生產出口交貨值、進出口特別是出口的變化產生影響；8月出口增長2.6%，上個月增速為10.3%，所以這是符合經濟運行大體情況的。（澎湃新聞）

▼繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

ET快訊
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