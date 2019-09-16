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華為前8個月收入增長19.7%　任正非：可一次性出售5G技術許可

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▲▼任正非日前接受媒體採訪。（圖／翻攝自華為心聲社區）

▲任正非日前接受媒體採訪。（圖／翻攝自華為心聲社區）

記者鄭思楠／綜合報導

過去幾個月，華為被美國圍剿打壓，創始人任正非日前接受採訪時透露，今年前8個月華為的財務表現，收入累計增長19.7%，利潤和去年持平。他還進一步表示，華為可以許可技術和工藝轉讓給西方國家，許可別的西方國家也生產同等的設備。

任正非10日接受了英國媒體《經濟學人》的採訪，華為「心聲社區」16日公佈了當天的採訪紀要。過去幾個月的危機，華為有哪些影響呢？任正非透露了今年前8個月華為的財務表現，「收入累計增長19.7%，利潤和去年持平，沒有增長，收入增長率在遞減，年初是30%左右，年中是23%，8月份已經是19.7%了。」

談及利潤沒有增長的原因，他解釋說，主要是戰略投入在大幅度增加，華為增加了幾千名員工，聘請的都是高素質人才，來修補被（美國）實體清單擊穿的「洞」。

此外，任正非還確認，華為可以許可技術和工藝轉讓給西方國家，許可別的西方國家也生產同等的設備，「技術可以許可轉讓給西方國家，不是部分，可以是全部，華為的理想是『為全人類提供服務，努力攀登科學高峰』；有更多人來一起完成，符合我們的價值觀，因此也許可別的西方國家也生產我們同等的設備。」當然，他還強調，「只是技術秘密，不可能連員工都轉讓了。」

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