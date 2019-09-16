日本少女曾用畫風表達「自我屬性」　你是憂鬱「中原派」或開朗「松本派」？



▲1945年，日本少女們會說自己是「中原派」或「松本派」，藉此表達自我屬性。（圖左／中原淳一在昭和24年《向日葵》ひまわり雜誌第3巻第1号封面，取自日本山田書店網站；圖右／松本かつぢ資料館蔵）

記者林育綾／綜合報導

你是什麼屬性的少女？距今70多年前，日本少女曾用當時最紅的2位畫家「畫風」，作為表達自我屬性的代名詞。憂鬱、多愁善感、優雅的是「中原派」；而開朗、明亮的是「松本派」。如今的少女形象更多元，但從脈絡中可以讓人們反思自己對「少女」一詞的期待和價值觀。



▲ 《美少女的美術史》展覽，揭露「少女」一詞是日本明治中期左右才誕生。（圖／北師美術館提供，黃宏錡攝）

國立台北教育大學的「MoNTUE北師美術館」推出《美少女的美術史》展覽，策展人工藤健志提到， 「少女」這個名詞大約在日本明治中期左右才誕生，原因是1899年日本政府積極推動學校制度，頒布了「高等女學校令」，促使「少女」成為社會中的新階級，大眾對於「少女」一詞也逐漸有了共識。

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▲日本第一本少女雜誌《少女界》在1902年誕生，1920年更達到了百花爭豔的階段，同業競爭也相當激烈。（圖／記者林育綾攝）

他解釋，更早以前的女孩沒有機會上學，長大後通常直接嫁為人婦，彷彿跳過了「少女」的過程；但是當女孩可以上學後，少女在學習之外也擁有了享受休閒的時間，1902年開始有業者發行專門給少女看的雜誌，還有附錄桌遊等娛樂，讓少女有了消費休閒的行為，進而產生了文化。

女學生成為「愛與美的追求者」，這股文化在1930年的日本達到巔峰，而1945年「少女文化」歷經戰爭時期後又再度綻放，當時的兩大畫家「中原淳一」與「松本かつぢ」，成為女學生們表達自己「屬性」的代名詞。



▲中原淳一的畫風，少女的形象較為優雅，還有一雙略帶憂鬱、多愁善感的大眼睛，兼具日本風情與西方品味。（圖／中原淳一在昭和24年《向日葵》ひまわり雜誌第3巻第1号封面，取自日本山田書店網站）

在中原淳一的畫風，少女的形象較為優雅，還有一雙略帶憂鬱、多愁善感的大眼睛，兼具日本風情與西方品味。而松本かつぢ的畫風，少女既抒情又開朗明亮，可說是當時的「新少女形象」。

因此當時的日本的女學生們，會說自己是「中原淳一派」或「松本かつぢ派」，藉此表達自我的性格與偏好。



▲松本かつぢ的畫風，少女在他筆下既抒情又開朗明亮，可說是當時的「新少女形象」。（圖／松本かつぢ資料館蔵）

到了1960至70年代，少女漫畫開始流行「魔法變身」題材，大多是一名平凡的少女，某天獲得了不平凡的力量，透過「變身」擁有了魔法能力，足以對抗惡勢力，有時候也會在冒險途中邂逅愛情，是許多少女喜愛的故事情境。工藤健志還說，這些變身系列的少女漫畫，正是日本「兩性平權」觀念的啟蒙，展現出少女或女性不只是柔弱、被保護的一方，也可以是擁有力量的、正面積極、勇敢的。

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▲1960至70年代，少女漫畫開始流行「魔法變身」題材。（圖／北師美術館提供，黃宏錡攝）



時至今日，「少女」形象更加自由多元，不限定於某種樣貌，女性也逐漸拋開「應該做什麼事」的束縛，這也正是《美少女的美術史》特展希望帶給大眾思考的議題——「你心中的少女是什麼模樣？」

展覽陳列也突破坊間通常以「年代」、「地域」或「類型」的教科書分類形式，打破了傳統的界線與規則，例如浮世繪的旁邊就是近代漫畫⋯等，希望帶給大家不同衝擊的價值觀，同時也讓大眾思考，人們對「美」的嚮往是如何寄託在少女身上，讓少女成了如今的「美少女」。



▲策展人工藤健志介紹藝術家金卷芳俊的雕塑作品「囍・奇想女孩」，提到新娘不是只有一種情緒，而是360度呈現出多變的情緒。（圖／記者林育綾攝）

《美少女的美術史》展覽目前在國立台北教育大學的「MoNTUE北師美術館」推出，由林曼麗教授擔任總策劃，她形容這是一場「既通俗又專業」的特展。邀集60多位名家，包括鈴木春信、鏑木清方、高橋真琴、奈良美智、手塚治虫、丸尾末廣⋯等，以超過200幅的經典作品，包括浮世繪、洋畫、日本畫、漫畫；還結合了動畫、雕塑、攝影作品、新媒體藝術，揭開超過300年的「少女形象」文化發展，是台灣首度以斷代史呈現「日本美少女形象」在當代藝術發展中的大展。

美少女の美術史

共同主辦：北師美術館、北投文物館

展覽日期：2019.08.24-2019.11.24（週一休館）

展覽時間：10:00-18:00， 週五、週六延長至21:00

展覽地點：MoNTUE北師美術館

展覽地址：台北市大安區和平東路二段134號

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