吃美食配籌碼！高級音樂餐廳2F藏職業大賭場　德州撲克打很爽

記者孫于珊／台北報導

鑑於國內近期出現新型態主題遊戲餐廳，以餐飲結合百家樂、德州撲克及各式桌遊等博弈型態的經營模式，假藉合法名義從事賭博等違法犯罪行為，加上明年1月大選即將到來，警政署通令全國警察機關加強查緝！一間高級餐廳就「不單純」，16日被警方偵破2樓竟藏職業賭場。

▲吃美食配籌碼！高級餐廳藏德州撲克大賭場。（圖／記者孫于珊翻攝）

刑事局偵六大隊第五隊隊長賴英門指出，這起事件6月底即開始蒐證，在掌握具體事證後，16日深夜突擊位於台中市北屯區的「馬蹄鐵撲克俱樂部」，一舉破獲外觀為高級live爵士音樂餐廳的職業大賭場！該類賭場多以會員制方式招募賭客，並以現金儲值點數兌換籌碼的方式在賭場內佯裝博奕遊戲，賭客若贏錢後再以所得籌碼、點數與賭場兌換現金獲利，藉此方式規避檢警查緝，至於會員數量警方還在清算。

據了解，警方在3月26日、4月30日，及8月16日，已掃蕩3次，查扣現金共200多萬。而此次查緝，共抓到30多歲郭姓男主嫌等9人及賭客19人，當中多數為年輕人，少數為有錢有勢的中年人，因賭場採會員制方式，因此賭客均為熟客，以防檢警滲入；同時警方也查獲現金約16萬元、3億元籌碼（約新台幣300萬）及多項賭具等證物。全案警詢後依刑法《賭博罪》移送偵辦。

▲刑事局偵六大隊第五隊隊長賴英門。（圖／記者孫于珊攝）

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