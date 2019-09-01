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百年前第1本少女雜誌曝光！超搶手附錄「夢想桌遊」如今看來震驚

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▲▼國立台北教育大學「MoNTUE北師美術館」自8/24起推出《美少女的美術史》展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲《美少女的美術史》特展，收藏了百年前日本少女雜誌的熱門附錄，就是稱為「雙六遊戲」的少女桌遊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

你能想像距今100年前的少女雜誌、少女桌遊長什麼樣嗎？西元1902年日本發行了第一本少女雜誌《少女世界》，到了1920年同行競爭激烈，當時雜誌附錄贈品毫不手軟，最搶手的就是一流畫家繪製的「雙六遊戲」，也就是像桌遊般的紙上猜拳遊戲，內容以少女夢想、人生際遇為題材，例如女性「一生必經的過程」、「必完成清單」，這些內容如今看來雖然「落伍」，卻是當時普遍的價值觀。

▲▼國立台北教育大學「MoNTUE北師美術館」自8/24起推出《美少女的美術史》展覽。（圖／記者林育綾攝）
▲日本早期的少女刊物。（圖／記者林育綾攝）

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台北「MoNTUE北師美術館」近期推出《美少女的美術史》特展，邀請來自日本青森縣立美術館的工藤健志策展，揭露「少女」形象在動漫、當代藝術、學術、文化發展的進程，同時也讓大眾思考，人們對「美」的嚮往是如何寄託在少女身上，讓少女成了如今的「美少女」。

▲▼ 《美少女的美術史》展覽由日本青森縣立美術館工藤健志策展。變身，美少女，少女漫畫。（圖／記者林育綾攝）

▲策展人工藤健志(右1) 帶觀眾探索，「少女」如何在大眾的寄託和期待下成了「美少女」。（圖／記者林育綾攝）

策展人工藤健志提到， 「少女」這個名詞大約在日本明治中期左右才誕生，原因是1899年日本政府積極推動學校制度，頒布了「高等女學校令」，促使「少女」成為社會中的新階級，大眾對於「少女」一詞也逐漸有了共識。

他解釋，更早以前的女孩沒有機會上學，長大後通常直接嫁為人婦，彷彿跳過了「少女」的過程；但是當女孩可以上學後，少女在學習之外也擁有了享受休閒的時間，便有業者開始發行專門給少女看的雜誌，還有附錄桌遊等娛樂，讓少女有了消費休閒的行為，進而產生了文化，此後「少女」型態的娛樂與符號逐漸多元。

▲▼國立台北教育大學「MoNTUE北師美術館」自8/24起推出《美少女的美術史》展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲日本第一本少女雜誌《少女界》在1902年誕生！帶動後來各家雜誌社競爭發行少女刊物。（圖／記者林育綾攝）

而日本第一本少女雜誌《少女界》在1902年誕生，帶動了後來《少女世界》、《少女之友》等大量少女雜誌相繼發行，1920年更達到了百花爭豔的階段，同業競爭也相當激烈。

▲▼ 《美少女的美術史》展覽（圖／北師美術館提供，黃宏錡攝）

▲當時最熱門的少女雜誌附錄，就是名為「雙六遊戲」的少女桌遊。（圖／北師美術館提供，黃宏錡攝）

當年各家雜誌的附錄贈品毫不手軟，紛紛邀請一流的畫家、漫畫家來繪製，其中「雙六遊戲」就是當時非常搶手、受歡迎的附錄，也就是像桌遊般的紙上猜拳遊戲，內容以少女的夢想、人生際遇、家庭或學校生活為題材，比如說一生各階段必經過程、每年從1月到12月必須做什麼事情，也透露出女性應該有的形象、被社會如何期待。

▲▼國立台北教育大學「MoNTUE北師美術館」自8/24起推出《美少女的美術史》展覽。（圖／記者林育綾攝）

▲當年熱門的少女桌遊，內容以少女的夢想、人生際遇、家庭或學校生活為題材，例如一生各階段必經過程。

工藤健志說「這些內容現在看來，當然是非常落伍」，不過以當時來說，那就是社會普遍的價值觀，影響了少女的夢想，反映在一紙「少女桌遊」上。

▲▼ 《美少女的美術史》展覽由日本青森縣立美術館工藤健志策展。變身，美少女，少女漫畫。（圖／記者林育綾攝）

▲近代的少女漫畫雜誌附錄更多樣化。（圖／記者林育綾攝）

百年後的今日，「少女」形象更加自由多元，不限定於某種樣貌，女性也逐漸拋開「應該做什麼事」的束縛，這也正是《美少女的美術史》特展希望帶給大眾思考的議題之一，「你心中的少女是什麼模樣？」

展覽陳列也突破坊間以「年代」、「地域」或「類型」的教科書分類形式，打破了傳統的界線與規則，例如浮世繪的旁邊就是近代漫畫；而日本古代女巫的畫像，旁邊就是超強跨界動漫人物「初音未來」⋯等，希望帶給大家不同衝擊的價值觀。

▲▼《美少女的美術史》展覽陳列刻意打破傳統以「時間序」分類的原則，例如日本古代女巫的畫像，旁邊就是初音未來。（圖／記者林育綾攝）

▲展覽陳列刻意打破傳統以「時間序」為分類的原則，例如日本古代女巫的畫像，旁邊就是初音未來。（圖／記者林育綾攝）

《美少女的美術史》展覽自8/24起在國立台北教育大學的「MoNTUE北師美術館」推出，由林曼麗教授擔任總策劃，她形容這是一場「既通俗又專業」的特展。邀集60多位名家，包括鈴木春信、鏑木清方、高橋真琴、奈良美智、手塚治虫、丸尾末廣⋯等，以超過200幅的經典作品，包括浮世繪、洋畫、日本畫、漫畫；還結合了動畫、雕塑、攝影作品、新媒體藝術，揭開超過300年的「少女形象」文化發展，是台灣首度以斷代史呈現「日本美少女形象」在當代藝術發展中的大展。

▲▼國立台北教育大學北師美術館將於8月24日盛大推出《美少女的美術史》展覽，邀請旺福樂團代言並錄製語音導覽。（圖／MoNTUE北師美術館提供）

美少女の美術史
共同主辦：北師美術館、北投文物館
展覽日期：2019.08.24-2019.11.24（週一休館）
展覽時間：10:00-18:00， 週五、週六延長至21:00
展覽地點：MoNTUE北師美術館
展覽地址：台北市大安區和平東路二段134號
購票請洽官網資訊

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