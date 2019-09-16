朴槿惠明接受肩部手術！時隔900天暫離看守所　至少需住院2個月

▲ 朴槿惠預計明天接受手術。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓前總統朴槿惠2017年3月因閨密門案被彈劾下台，涉收賄、濫權、干政、脅迫、洩密等多項罪行被收押至今已經900天，16日時隔2年5個月暫離首爾看守所，坐著輪椅被送往首爾聖母醫院，17日將接受左肩手術。

現年67歲的朴槿惠左肩因旋轉肌撕裂，左臂幾乎無法使用。《韓聯社》援引法務部說法報導，她在當地時間今日上午10時28分自看守所被送往盤浦洞的首爾聖母醫院，經X光及心電圖等術前基礎檢查後若無異常，預計明天接受肩部手術。院方估計，術後復健至完全康復約需要3個月。《韓民族日報》則指出，朴槿惠至少需住院2個月。

박근혜 전 대통령, 서울성모병원 입원…내일 어깨수술(종합)https://t.co/HJoYh32uQl



국정농단 사건으로 2년 5개월째 서울구치소에 구속 수감 중인 박근혜(67) 전 대통령이 16일 어깨수술을 위해 외부 병원에 입원했습니다. pic.twitter.com/F5qkHjFb6u — 연합뉴스 (@yonhaptweet) September 16, 2019

2017年3月31日起被收押後，朴槿惠曾因椎間盤突出等疾病幾度進出首爾聖母醫院，也曾有外部韓醫師到看守所為她治療。閨密門案上告審期間，她4月及9月兩度向檢方提出暫停服刑及保外就醫都被駁回，但法務部11日批准她住院動手術。

法務部人士說明，透過看守所內部醫療團隊、外部醫師到訪及移送外部醫院等方式，盡最大努力為朴槿惠治療，但肩膀傷勢不見好轉，近期在外部醫院接受精密檢查，得到有必要動手術的專業意見。

朴槿惠因違反選舉法，2018年11月二審被判處2年徒刑；閨密門案二審則重判25年徒刑及200億元罰金，但大法院8月宣布，全案發回高等法院重審。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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