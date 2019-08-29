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三星李在鎔恐坐牢！「閨密門」賄賂金額大增50億　朴槿惠料判更重

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▲▼三星少主李在鎔於25日中午抵達首爾中央區域法院進行一審開庭。（圖／路透社）

▲ 李在鎔更一審恐面臨有期徒刑。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

南韓大法院29日稍早針對2016年的閨密干政案宣布，撤銷對前總統朴槿惠及親信崔順實、三星集團副會長李在鎔的二審判決。由於一二審將朴槿惠的賄賂罪名與其他多項罪名合併宣判，有違法律，且李在鎔向朴槿惠行賄及貪汙金額較二審提高，因此發回首爾高等法院更審。

大法院判決結果顯示，李在鎔的罪名較二審時增加，更一審刑罰加重的可能性提高，也可能重新被拘禁。朴槿惠的賄賂罪嫌需與其他罪名分開宣判，因此累積刑期也可能更重。

朴槿惠二審被判25年有期徒刑及罰金200億元；李在鎔則判2年6個月徒刑，但獲緩刑4年。全案上告至大法院，全體法官29日宣布撤銷原審判決，送回首爾高院，意即二審判20年徒刑及200億罰金的崔順實刑期也有變數。

▲▼朴槿惠流淚（圖／視覺中國CFP）

▲ 朴槿惠2017年3月被彈劾下台。（圖／視覺中國CFP）

南韓公職選舉法為適用於總統等公職人員的特定犯罪加重處罰法，而公職人員的賄賂罪與選舉權及被選舉權限制有關，因此應與其他罪名分開審判。但一二審法庭皆未遵守這項規定，將朴槿惠的多項罪名合併宣判。大法官因此退回高院，要求分開宣判。

至於李在鎔方面，此次大法院判決的關鍵為三星集團補助崔順實女兒鄭維羅馬術訓練費用及冬季體育英才中心的補助金。二審法院認定，三星為補助鄭維羅學習馬術而代繳的36億元貸款屬賄賂，但購買3匹馬所花費的34億元及補助體育英才中心的16億元所有權並未轉移到崔順實手中，兩者間並無對價關係，因此不屬賄賂。

但大法院推翻這項判決，認為三星購入馬匹的金額屬於賄賂，體育中心補助金也是不當請託崔順實協助爭取三星繼承權的所付出的金錢，使李在鎔所涉的賄賂及貪腐金額大幅提高。

▲▼崔順實,閨蜜門,南韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 崔順實案打回高院。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，大法院針對崔順實判決指出，她要求企業捐款給Mi-r財團及KSports財團的行為未達威脅標準，因此二審判決的強迫罪名並不成立。儘管部分罪名改判無罪，外界多認為，崔順實刑期在更一審不會受到太大影響。

根據大法院判決，更一審會將朴槿惠此前判決成立的賄賂罪名及包括濫用職權、強迫在內的其他罪嫌分開宣判。《韓聯社》指出，若分開審判，累積刑期提升的可能性很高。

此外，更一審將重新審判李在鎔的賄賂罪嫌，重新計算賄賂及貪腐金額，再決定刑期。外界預測，一旦賄賂罪名加重，貪腐金額也提升，李在鎔恐怕就會面臨入獄，再度獲判緩刑的可能性極低。

►►影／三星李在鎔及朴槿惠命運將揭曉！　「閨密門」終審判決下午1時出爐
►►快訊／朴槿惠、三星李在鎔部分二審判決撤銷　閨密門案發回高院

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