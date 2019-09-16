影／曖昧女快醉「陪我去休息3小時」！正直男深聊完自己回來　友：你沒機會了

記者陳俊宏／綜合報導

一名男子和心儀的曖昧對象出去，結果結局讓朋友直呼「不用了...你沒機會解釋了！」對此，有網友直呼男生「太木頭」，但也有人大讚「這才是有用腦在思考的男人。」

▲有網友稱讚，「這男生好啊，我反而欣賞。」（圖／示意照／記者許力方攝）

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當事人的朋友近日在「爆廢公社」臉書社團還原當時情況，他說，當晚去KTV唱歌喝酒，男子帶了曖昧對象一起去，喝到快結束時，兩人出去門口不知道聊什麼聊很久，進來時只剩他一人。他還原和男子的對話：

原PO：她先回去了？

朋友：她剛在外面跟我說，她這樣快醉的狀況不能回家，家人看到會生氣，可以陪她去旅館休息3個小時再回家嗎？

原PO：然後呢？

朋友：我跟她說，我們這樣的狀況不方便獨處，然後她就走了。

原PO：你白痴？

朋友：我很喜歡她，所以尊重她，等她醒了再跟她解釋。

原PO：不用了，你沒機會解釋了…

▼如果您是當事人會怎麼做？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

對此，許多網友認為男生太遲鈍，「女生討厭禽獸，但更痛恨禽獸不如」、「靠實力單身」、「這種實力請接受小弟一拜」、「 是木頭膩～～女生已經主動了」、「女生暗示的這麼明顯，簡直就是明示了。」

但也有不少網友大讚，「這男生好啊，我反而欣賞」、「男生很好，可惜女生要到不知多久之後，才會知道這個男生的好了」、「我覺得沒錯啊！還沒確定關係不是嗎」、「這才是有用腦在思考的男人。」

一名網友分析，「女生已經暗示得很清楚了，但你朋友是對的，別惹事，看清楚再下手，這樣的暗示都不會是第一次。」

▼原PO一行人當時在KTV喝酒唱歌。（圖／示意照／記者許力方攝）