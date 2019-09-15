老婆端出「超萌早餐」2女兒嗨翻　隊友版寫實又心酸...網苦笑：爸媽都這樣

▲媽咪超有心的，小朋友一定食慾大增。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

天下父母心，總是把最好的留給寶貝兒女。一名男網友表示，老婆特地早起，幫2個女兒做創意早點，成品也逗得她們心花怒放，不過當他看到自己的那份後，覺得莫名淒涼；對此家長們心有戚戚焉，安慰他說「爸媽都是這樣的」。

男網友在「爆廢公社」說道，帶孩子下樓吃早飯，兩個女兒看到媽媽早起準備的餐點時，開心地一直尖叫，只見盤中有兔子、小雞、青蛙、小魚等圖案，而這些可愛動物全是由吐司、蘋果、地瓜及水煮蛋所做成，不僅療癒又營養。

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▲他和老婆的早餐。（圖／翻攝自爆廢公社）

在寶貝們燦笑的同時，男網友也期待地接過早餐，然而他和老婆的版本，則是Q萌圖案外的「邊邊角角」，看起來格外心酸，雖然有些小失落，但他很能理解，直說「邊角料都不能浪費！」

網友們看完都能感受到滿滿母愛，紛紛大讚「好用心的媽媽，真棒」、「右邊那才是藝術品好嗎…看起來更可口」、「好有心」。而家長們似乎能感同身受，表示「正常的正常的」、「再多買一些小小模，才不用吃那麼多剩的」、「爸媽都這樣」、「通通吃完不浪費」。

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