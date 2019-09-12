不滿Uber條款延長！2000輛小黃慢行政院嗆：連假後天天抗議

▲小黃司機為抗議交通部執法不張，慢行行政院。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

小黃司機為抗議交通部執法不張，今（12日）下午串連第二波自發性駕駛慢行行政院周邊抗議， Uber 目前還在大肆招攬司機，利用執業登記證考試場次及時間不足來拖延。全民計程車司機聯誼會提出3大訴求，如要求司機、車輛和平台全部由政府納管等，怒批交通部政策說改就改，要求給出善意回應，否則中秋連假後，要每天到行政院慢行。

請繼續往下閱讀...

聯誼會今天抗議內容包括抗議將汽車運輸管理規則第 103-1 條款延期 、抗議倉促決定廢除國家檢驗標準計費錶，和 要求司機、車輛、平台全部由政府納管。 聯誼會副會長沈新發抗議前指出，今天號召約2至3千輛司機到行政院慢行。

▲小黃司機要求政府給好的回應，否則連假後就要天天慢行抗議。（圖／記者許展溢攝）

由於慢行時間是下午5點，是下班中秋連假返鄉時刻，車潮正多，行政院前3個車道全被計程車塞滿。有聯誼會成員向記者表示，若今天陳情沒得到好回應，車輛較要繼續慢行到晚上7點。

▲送出陳情後，小黃司機慢慢散去。（圖／記者許展溢攝）

沈新發怒批，今天發動車輛附近慢行就是交通部頒布的法令已經到期，卻要延後，對計程車來說是非常大傷害，講好就是講好，業界都達成共識，怎能說改就改，要求交通部給正確答覆，到底取締Uber要等到何時，若政府不給善意回應，準備連假後每天都要繞行行政院，並強調「是真的每天。」

▲行政院代表接下陳情表示，會向上呈報讓他們了解。（圖／記者許展溢攝）

聯誼會總會秘書長簡海水說，希望交通部救救計程車司機，因為每天都很可憐，一天跑幾十個小時，賺不到千塊，若政府要繼續瞧不起小黃司機，大家就要繼續抗爭，讓政府看到計程司機是有實力的。行政院派代表收下陳情並說，收到後會馬上辦理，並向上呈報讓他們了解。最後約5點半，雙方達成共識，小黃司機們才慢慢散去，結束整個慢行抗議。