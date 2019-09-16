高雄女遭前夫砍門嚇躲前男友家　醒來旁邊多一堆腥味衛生紙

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名女子阿鳳（化名）因為與前夫發生糾紛，還遭砍門，嚇得跑到柯姓前男友家求助，沒想到隔天一覺醒來，不僅下半身的褲子被脫掉，旁邊還有一堆聞起來有腥味的衛生紙，驚覺可能遭到性侵，急忙穿上褲子跑到附近的派出所報案。雖然柯男辯稱兩人在案發當下是男女朋友，但高雄高分院合議庭不採信，最後維持一審判決3年8月，駁回他的上訴。

▲阿鳳與前夫發生糾紛，向前男友求助卻遭到性侵。（示意圖／123RF，與本案無關）

阿鳳在一審時曾提到，自己與分居的前夫有抓姦、砍門等糾紛，2016年12月27日派出所警員要她到案說明，想來想去還是很害怕，這才決定先去找柯姓前男友求助，看要怎麼處理，「他說在電話裡講不清楚，要我去他家討論，因為我家離他家很近，交往期間也同居過1個月，我也信任他，就拿著紙筆去他家」，但見面之後對方什麼都不願意講，還一直拖時間，後來她就什麼都不知道了。

阿鳳接著說，等到恢復知覺時，已經是隔天早上10時許，「我旁邊一個人都沒有，下半身的褲子也沒有了，旁邊還有一堆衛生紙，聞起來有腥味，下體附近也很痛，我不知道是怎麼回事，只好趕緊穿上褲子跑到派出所，他們（警員）就帶我去醫院做鑑定」，因為她有睡眠障礙，晚上都會依照醫生開的劑量服用鎮靜藥物，「我記不太起來，那個藥吃了是20到30分鐘有效，還是要等2個小時才有效。」

▲阿鳳醒來發現自己沒有穿褲子，旁邊還有用過的衛生紙。（示意圖／記者陳俊宏攝）

而受到指控的柯姓前男友辯稱，當天的確有與阿鳳發生性行為，但兩人那時候還是男女朋友，「她來我家講到一半就快要睡著，半睡半醒間我們就做了」、「她睡前吃藥都會昏昏沉沉的，她沒說怎樣，性行為過程中沒有太大反應，也沒有反抗」，後來挨告性侵，但兩人明明拍了撤銷告訴的影片，卻還是被判有罪，實在讓他無法接受。

不過，一審高雄地院法官並不採信柯男的說詞，並依乘機性交罪判他3年8月徒刑。高雄高分院合議庭則認為，柯男雖然辯稱有經過阿鳳同意才發生性行為，接受偵訊時卻又說並未獲得同意，說詞前後不一；加上錄製的撤銷告訴影片中，女方的視線只有5次短暫看向鏡頭，顯然並非出於自願，應該是他為了脫罪而提出拍攝要求，最後裁定維持原判決，駁回他的上訴，全案仍可上訴。

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