好友遭啞鈴猛砸、剪刀插腿　「內湖擄人」員工驚魂25hrs首現身：很怕被砍死

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

台北市內湖區13日發生惡煞上門強擄2人案件，警方14日攻堅惡煞位在新莊的住處救出陸姓男子、隨後在萬里找到被丟包的沈姓男子。陸男在經歷「恐怖25小時」後首度出面接受訪問，想到當時被惡煞拿刀、槍指著，他仍心有餘悸地說「我真的很擔心很害怕，他們會把我砍死……，然後就回不來了。」

陸男遭擄獲救後首度出面受訪，描述當時被嫌犯拿刀、槍指著，驚恐表示很怕自己再也回不來，「我一出電梯，就有十幾個人衝進來，拿刀指著我，然後他們就開始翻箱倒櫃，還把抽屜裡面的文件拿出來，一張一張拍照，劫持著我，然後搭電梯下去，還有人拿槍。」

▲好友遭啞鈴猛砸、剪刀插腿虐待。內湖遭擄員工首現身：「很怕被砍死。」（圖／東森新聞）

他完全不清楚對方來意及動機，只能驚恐任對方刀槍相向，「我真的很擔心很害怕，他們會把我砍死，或者是打死之類的，然後就回不來了」，連身上財務和手機都被通通搜刮一空，後續還目睹好友遭到對方酷刑對待，「用啞鈴去砸他的腿，拿剪刀去戳他的腿，要我聯繫老闆，讓他去拿一千萬（人民幣）出來。」

▲警方14日下午到新莊區攻堅逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，45歲嬸沈男及31歲陸男13日下午3時許在公司工作時，突然間有10多名疑似討債集團人員衝進來將他們擄走，老闆同日下午4時許發現一直聯絡不上兩人，沈男老婆晚間6時許焦急的趕到派出所報案，警方調閱監視器才發現2人是遭集團強押擄走。

所幸警方根據監視器畫面以車追人，迅速鎖定21歲盧姓男子等3人涉有重嫌，14日下午5時前往嫌犯位在新莊的住處攻堅破門，成功救出被關押在地下室的陸男，隨後也在萬里找到被丟包的沈男，並且成功將盧男等3人全數逮捕帶回，全案宣告偵破。

初步了解，受害人沈男是公司朱姓負責人的助理，另一名受害人陸男則為沈男的友人，沈男遭押走後，嫌犯則開口討要4千萬元贖金，全案疑似與一筆7000多萬元的投資糾紛有關。警方訊後15日將盧男等3人依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署，檢方複訊後向士林地方法院聲請將3人羈押。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。