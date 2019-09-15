男大生騙17歲女租屋處拿筆記　LINE約學長一起性侵「讓她知道你的厲害」

▲男大生誆騙拿筆記，竟找學長一起性侵高三女學生。（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／台南報導

南部某國立大學一名孫姓男大生2016年透過交友軟體結識17歲高三女學生小雯，一聽對方正在為大考做準備，立刻吹牛說他有一個楊姓學長成績優異，雙主修醫學系、牙醫系，能借筆記給小雯參考。小雯信以為真，不料卻被2人設局騙到租屋處性侵。台南地院一審分別判處5年2個月、7年2個月，近日案件上訴最高院。

判決指出，當時孫男透過交友軟體認識小雯，得知對方正在準備大學入學考試，心想有機可乘，便找同校的楊姓學長一同討論，策劃如何設局性侵小雯。

2016年12月7日晚間，孫男帶小雯到大學圖書館讀書，誆騙說自己有一個「高材生學長」，雙主修醫學系、牙醫系，能助一臂之力，約小雯隔天到楊姓學長租屋處拿高中筆記。

期間，孫男不斷傳LINE給楊姓學長，「她說你長得不錯，爽嗎」、「我說你還有雙主修，牛會不會吹太大，她說她超崇拜你」、「她現在感覺滿想了解你，一直問我你的事」、「學長可以吧...這都是為了我們好...讓我繼續把牛吹下去」。

案發前一天，孫男還在LINE提醒，「你明天要讓她知道你的厲害」；楊男則回「當然！！！比她的男朋友還厲害！」

▲男大生LINE對話曝光，內容不堪入目。（示意圖／pixabay）

同年12月8日，3人先約在超商碰面，再一同步行前往台南市區某3樓租屋處拿筆記。小雯不疑有他，準時赴約前往，不料孫、楊2人心懷鬼胎，眼見小雯進到租屋處，立刻原形畢露。

當時楊假裝進房間拿筆記，獨留2人共處一室。孫男見機不可失，立刻親吻小雯右頸，一邊伸手撫摸腰部及胸部。小雯受驚，立刻將人推開，沒想到孫男不顧抗拒，竟強行掀開小雯上衣，繼續撫摸、親吻胸部。

楊男見狀，先是假意拉開孫男，安撫小雯，再趁小雯整理衣著時襲胸；孫則順勢將人壓制在床上，強行脫去衣褲。期間，小雯激烈反抗，一度順利掙脫，打開房門要向外求救，不料卻被拉回床上性侵。

原先，楊男打算直接性侵小雯，但因為無法勃起，改用手指性侵得逞；孫也打消念頭，自行手淫後作罷。完事後，孫男自行下樓離開，楊男也放小雯回家。但小雯立刻告知學校輔導老師，由校方通報警方處理，其內褲上的唾液斑跡也成2人犯罪鐵證。

▲台南地檢一審重判，案件一路上訴最高院。（圖／記者林悅翻攝）

2人到案後辯稱，女方內褲上的唾液是他們講話時不小心噴到口水，但檢方不採信，依法起訴2人。法院審理時，孫坦白全部犯行，與少女家屬達成民事和解，一、二審皆判5年2個月；楊則否認部分犯行，又未與少女家屬達成和解，二審維持原判7年2個月。

2人不服判決結果，目前案件已上訴最高法院，全案審理中。

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