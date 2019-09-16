琵琶颱風最新路徑曝光！北東連下7天雨「有秋意了」　吳德榮：逐漸轉涼

記者陳俊宏／台北報導

秋天來了？氣象專家吳德榮表示，今天（16日）至周日（22日）受季風低壓環流的東北風影響，水氣偏多，也給北台灣帶來一些涼空氣，迎風面北部、東北部有局部雨，其他地區偶有局部短暫陣雨的機率，午後中南部對流增強，局部地區有陣雨或雷雨，亦有較大雨勢發生的機率；本周北台灣逐漸轉涼，反映「一場秋雨一場涼」的情境。天氣風險公司說，雖氣象上的定義還沒有真正入秋，但已經有秋意了。

▲吳德榮說，本周北台灣「一場秋雨一場涼」。（圖／資料照）

請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍吹東北風，迎風面基隆北海岸、東北部容易下雨，北部雲量偏多也有局部短暫雨，東半部和南部沿海也有局部短暫雨，至於西半部大致為多雲到晴，午後嘉義以南及各地山區要注意午後雷陣雨；高溫部分，北部、東半部約30度，比較舒適沒那麼熱，至於中南部則還有33、34度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，因台灣東側有大低壓環流，逆時針帶到台灣變東北風，這一整周吹偏東北風，周二（17日）、周三（18日）水氣稍微少一點；周四、周五若低壓帶往台灣靠，會導致東北風較強，至周日受低壓帶影響，北部、基隆北海岸、南部、東半部不定時會有下雨。

劉沛滕指出，今晨2時位於鵝鑾鼻東方2720公里海面上的琵琶颱風，目前主體因垂直風切導致高低層分離，不利發展，預計今晚或周二減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響；而低壓帶中的其他低壓目前來看沒發展，過2、3天再觀察。

劉沛滕表示，由於本周吹偏東北風，北部、東半部高溫只有30度上下，低溫約24度，比較舒適，不像之前晚上低溫還有26到28度。至於大陸北方本周有新一波冷空氣，他指出，暫時還不會南下影響台灣。

▼劉沛滕指出，預計琵琶颱風今晚或周二減弱為熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）

▼台灣東側有一個大低壓環流。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今至周日受季風低壓環流的東北風影響，水氣偏多，也給北台灣帶來一些涼空氣，迎風面北部、東北部有局部雨，其他地區偶有局部短暫陣雨的機率，午後中南部對流增強，局部地區有陣雨或雷雨，亦有較大雨勢發生的機率；本周北台灣逐漸轉涼，反映「一場秋雨一場涼」的情境，中南部白天仍偏熱。

吳德榮說，季風低壓環流內包括琵琶颱風、兩個低壓都在競爭水氣，環境也都有較強的垂直風切，因此延緩彼此的增強及發展，故琵琶終究將只是個弱的輕颱；而日本南方近海的低壓發展成颱的機率低；至於另一低壓何時才會發展？則必須再觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，兩個低氣壓離台灣較遠在日本南方近海，向北北東遠離，對台灣無影響；但距離較近的低氣壓其未來的路徑偏向西南，間接或直接帶來台灣附近水氣的變化，並有造成明顯降雨的潛勢，仍需密切觀察。

天氣風險公司在臉書表示，周四前持續吹著東北風，北部、宜蘭有雨濕濕涼涼的，南部及各地山區則是午後有雷陣雨，其他各地天氣都還不錯；雖然氣象上的定義還沒有真正入秋，但已經有秋意了，這是大低壓環流帶給台灣的東北風。

►他奶奶的美麗小秘訣

▼劉沛滕說，北部本周低溫約24度。（圖／氣象局）