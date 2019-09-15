影／收假日變天！北部、東北部「雨連下一周」　又有熱帶低壓醞釀成颱

▲收假日變天了，北部、東北部地區受東北風影響有短暫陣雨。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

收假日變天了！氣象局指出，周日、一受到東北風影響，北部、東北部轉變為有短暫降雨的天氣型態，周二、三則是未來一周中水氣較少的時間點，但周四至周六又有低壓帶影響，天氣再度不穩。另外，關島東北東方有一熱帶性低氣壓生成，距離台灣仍相當遠，發展變數也大，氣象局將持續觀察。

氣象預報員陳伊秀表示，今明（15、16日）受到弱東北風影響，北部、東半部地區會有短暫陣雨，花東、恆春半島會有零星降雨，南部及中部山區則容易有午後雷陣雨發生，但其他時間也會有些局部降雨。

請繼續往下閱讀...

周二、三因低壓帶稍遠離，水氣較為減少，以北部、宜蘭有局部降雨為主，花東、恆春半島偶飄雨，中南部注意午後雷陣雨。但周四至周六南邊低壓帶北抬，大氣環境不穩定，北部、東半部地區及恆春半島有斷斷續續的降雨，中南部地區雲量也增多，午後易有雷陣雨。

▲關島附近海面有一熱帶性低氣壓生成，未來發展變數大。（圖／中央氣象局）

另外，上午8點在關島東北東方有一熱帶性低氣壓生成，不過，距離台灣仍有3000公里之遠，未來發展變數仍大，氣象局將持續觀察。

▲周日水氣略增多，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶短暫陣雨的狀況變得稍微明顯一些。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

天氣職人吳聖宇分析，今年中秋節算是相當幸運，低壓擾動離台灣保持一段距離，因此對天氣影響並不大，不過周日水氣略增多，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶短暫陣雨的狀況變得稍微明顯一些，中南部雖然是背風面，但是午後山區仍有熱對流雷雨，今天的午後雷雨也可能會較為增多。

至於未來一周天氣，吳聖宇說，下周的天氣變動性較大，主要是台灣東邊大範圍低壓帶中的低壓系統陸續會有新的發展變化，不排除有接近台灣的機會，如果靠近台灣的話，下周二（17日）之後的天氣有進一步轉差的可能性，但是低壓帶中的天氣系統變化大，目前仍難以確定影響的程度，有任何行程安排的朋友要隨時更新最新的天氣資訊，多注意低氣壓系統後續的變化狀況。

他也提到，時間雖然進入9月份，不過到目前為止台灣的溫度仍然偏高，下周大陸北方有新一波冷空氣活動的狀況，但是能否南下影響台灣仍要看低壓帶變化的情形而定，如果有機會被引導到台灣附近的話，下周後期可望有稍微轉涼的機會，是否會有秋涼出現的狀況也值得多加注意。

►生火了！連我媽都用到發光