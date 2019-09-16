北東好涼！還有2低壓「塔巴恐誕生」？　彭啟明：有機會發展下一個颱風

▲彭啟明說，這時還是颱風季，大家不必過於緊張，但仍須留意未來2、3天的發展。圖為歐洲模式預測圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，現在除了琵琶颱風還有兩個低壓，在未來有機會發展下一個颱風，後續也可能還有低壓再度發展，至於說哪個低壓、時間點或是否接近台灣，目前還沒有明確答案，只能滾動式來觀察。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）。

彭啟明在臉書說，琵琶離台灣將近2700公里，持續往西北方向，也就是日本南方海面前進，對台灣沒有直接影響，由於這附近的大氣條件不佳，可能持續時間較短。

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彭啟明指出，15日開始，西太平洋的季風低壓外圍稍微接近台灣，北部、東北部迎風面都有持續性降雨發展，中南部靠山區偶有短暫降雨；這個很大季風低壓環流預期會盤據幾天，內部除了有琵琶颱風外還有兩個低壓，在未來有機會發展下一個颱風，後續也可能還有低壓再度發展。

▲▼現在台灣東方海面除了琵琶颱風還有兩個低壓。（圖／氣象局）

彭啟明提到，至於說哪個低壓、時間點或是否接近台灣，目前還沒有明確答案，只能滾動式來觀察，每天的情境都有點不大一樣，「這時候還是颱風季，大家不必過於緊張，但仍須留意未來2、3天的發展。」

彭啟明表示，今天持續15日東北風的天氣，但很特殊，這並非典型秋天的大陸高壓南下所產生的東北風，而是季風低壓發展的環流，這也讓北部、東北部及東部都可感受到明顯的涼意，溫度下滑很舒適，但要留意溫差，穿著上要有些調整；預期這周都較為類似，迎風面時晴時雨，但預期下周還是有可能回到典型高溫的夏季天氣，夏天也還沒有要結束。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨2時位於鵝鑾鼻東方2720公里海面上的琵琶颱風，目前主體因垂直風切導致高低層分離，不利發展，預計今晚或周二減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響；而低壓帶中的其他低壓目前來看沒發展，還沒有成颱的趨勢，過2、3天再觀察。

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