　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北東好涼！還有2低壓「塔巴恐誕生」？　彭啟明：有機會發展下一個颱風

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明說，這時還是颱風季，大家不必過於緊張，但仍須留意未來2、3天的發展。圖為歐洲模式預測圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，現在除了琵琶颱風還有兩個低壓，在未來有機會發展下一個颱風，後續也可能還有低壓再度發展，至於說哪個低壓、時間點或是否接近台灣，目前還沒有明確答案，只能滾動式來觀察。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「塔巴」（Tapah，馬來西亞提供，指鯰魚）。

彭啟明在臉書說，琵琶離台灣將近2700公里，持續往西北方向，也就是日本南方海面前進，對台灣沒有直接影響，由於這附近的大氣條件不佳，可能持續時間較短。

請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，15日開始，西太平洋的季風低壓外圍稍微接近台灣，北部、東北部迎風面都有持續性降雨發展，中南部靠山區偶有短暫降雨；這個很大季風低壓環流預期會盤據幾天，內部除了有琵琶颱風外還有兩個低壓，在未來有機會發展下一個颱風，後續也可能還有低壓再度發展。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼現在台灣東方海面除了琵琶颱風還有兩個低壓。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明提到，至於說哪個低壓、時間點或是否接近台灣，目前還沒有明確答案，只能滾動式來觀察，每天的情境都有點不大一樣，「這時候還是颱風季，大家不必過於緊張，但仍須留意未來2、3天的發展。」

彭啟明表示，今天持續15日東北風的天氣，但很特殊，這並非典型秋天的大陸高壓南下所產生的東北風，而是季風低壓發展的環流，這也讓北部、東北部及東部都可感受到明顯的涼意，溫度下滑很舒適，但要留意溫差，穿著上要有些調整；預期這周都較為類似，迎風面時晴時雨，但預期下周還是有可能回到典型高溫的夏季天氣，夏天也還沒有要結束。

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨2時位於鵝鑾鼻東方2720公里海面上的琵琶颱風，目前主體因垂直風切導致高低層分離，不利發展，預計今晚或周二減弱為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響；而低壓帶中的其他低壓目前來看沒發展，還沒有成颱的趨勢，過2、3天再觀察。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
阿翔淋雨牽Grace合拍廣告洗白GG了　網怒罵「噁心」慘遭下
高雄女遭前夫砍門嚇躲前男友家　醒來旁邊多一堆腥味衛生紙
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肺炎是國人殺手第3名　長者、免疫力差及多重慢性病民眾、嬰幼兒更須提防

爸媽快來遛小孩！海生館等5大館今起兒童不限次數免費參觀

921門拉到倒才跑出去！她奮力傳承「世上唯一杵音」：只有我們有耶

月休4天忍腰痛打拚！未婚尪「一日只花85元餐錢」她超心疼　網讚爆好男人

一打三搭捷運「塞奶親餵最小的」　三寶媽：有錯嗎？妳的眼神很不舒服

好哩加在跑出去！忙到不知老的「內褲村長」廖振益　921那晚救了27人

921踹門救沒說過話鄰居！金牌教練夫妻「堅持到底」　讓南投成空手道重鎮

交往送禮物＋出錢！小氣男分手後親堵門口討回：沒還告妳侵占　下秒見錢笑了

工人踢到墓碑「腳腫脹變黑」連發燒4天　哥問神明才知原因：墓的主人惡整

南大附小課程變有趣了　酵素蜜餞鹽鹵豆花成教材

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

1歲嬰呼吸中止！身體變成藍色...暖警跪地90秒CPR緊急搶救保命

16歲前國家養！日本猛藥「救生育」　學費、醫療費全免＋每月萬元補助

肺炎是國人殺手第3名　長者、免疫力差及多重慢性病民眾、嬰幼兒更須提防

爸媽快來遛小孩！海生館等5大館今起兒童不限次數免費參觀

921門拉到倒才跑出去！她奮力傳承「世上唯一杵音」：只有我們有耶

月休4天忍腰痛打拚！未婚尪「一日只花85元餐錢」她超心疼　網讚爆好男人

一打三搭捷運「塞奶親餵最小的」　三寶媽：有錯嗎？妳的眼神很不舒服

好哩加在跑出去！忙到不知老的「內褲村長」廖振益　921那晚救了27人

921踹門救沒說過話鄰居！金牌教練夫妻「堅持到底」　讓南投成空手道重鎮

交往送禮物＋出錢！小氣男分手後親堵門口討回：沒還告妳侵占　下秒見錢笑了

工人踢到墓碑「腳腫脹變黑」連發燒4天　哥問神明才知原因：墓的主人惡整

南大附小課程變有趣了　酵素蜜餞鹽鹵豆花成教材

地勤曝黑名單！「人品最差韓星」提無理要求被拒　臭臉摔墨鏡嗆：可以了吧

肺炎是國人殺手第3名　長者、免疫力差及多重慢性病民眾、嬰幼兒更須提防

女房仲衝診所「雞尾酒療法」減肥...指甲掉光！全身潰爛又失明　名醫賠476萬

25張彩券全買同一組號碼　中頭獎「狂翻25倍」他爽領386萬元

沖繩新開飯店好狂！7款百萬跑車免費任你開　機場接送、酒吧暢飲都免錢

爸媽快來遛小孩！海生館等5大館今起兒童不限次數免費參觀

德法財長反對臉書推Libra　26國央行官員將共同會見臉書代表提問

921地震後秒搭機救災　土耳其救難隊50hr救出「雙腿重壓婦女」背後竟藏鼻酸事！

不爽她上班太認真！180壯男爆打160嬌小女　拖角落奮力猛掐...狠嗆：忍你很久

柯文哲：文化上是Chinese、政治層面用Taiwanese

生活熱門新聞

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　..

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

西螺休息站「小紅布」是隱藏魔王

全聯結帳總是大塞車！網：問題在..

琵琶最新路徑曝！北東「連7天雨..

棄單5千元早餐　客人出面道歉了

PChome為何還活著？網：2..

傳港少女免費性服務　台男實測：..

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉..

警局中秋烤肉被檢舉　基層警心酸

妻想去合掌村！他開進阿里山省1..

0204、0406哪個慘？退伍..

卡娜赫拉作者「首次受訪拍照沒戴..

更多熱門

相關新聞

琵琶最新路徑曝！北東「連7天雨」有秋意逐漸轉涼

秋天來了？氣象專家吳德榮表示，今天（16日）至周日（22日）受季風低壓環流的東北風影響，水氣偏多，也給北台灣帶來一些涼空氣，迎風面北部、東北部有局部雨，其他地區偶有局部短暫陣雨的機率，午後中南部對流增強，局部地區有陣雨或雷雨，亦有較大雨勢發生的機率；本周北台灣逐漸轉涼，反映「一場秋雨一場涼」的情境。天氣風險公司說，雖氣象上的定義還沒有真正入秋，但已經有秋意了。

北東變天「連雨7天」！一周雨區出爐

雨勢加劇！屏東升級豪雨特報

收假日變天！北部、東北部雨連下一周

好天氣跟著收假　下週有雨「僅一天空檔」

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲彭啟明颱風

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

人夫花1437元約國三女大戰7小時

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

《蠟筆小新》松坂老師24年沒男友！背後藏悲劇愛情

等了22年！《寶可夢》小智奪冠

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面