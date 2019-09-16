「盡最後的努力」！若郭真的參選…吳敦義想3秒坦言：勇於面對

▲若郭台銘真的參選，吳敦義會「勇於面對」。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／台北報導

鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨後，受到外界不斷議論。前總統馬英九15日被問到「是否聲淚俱下勸郭台銘回頭」時，露出「超大O形嘴」回應；被問到郭台銘的相關消息時，國民黨主席吳敦義則回應，會做最後的努力挽留、溝通，若郭真的參選，當然要「勇於面對」，「總是盡最後的努力嘛！」

郭台銘日前正式與國民黨分道揚鑣，獨立參選的態勢大致底定，消息傳出後，引起藍營的大地震，讓許多國民黨政治人物感到相當震驚。韓國瑜競選辦公室曾聲明，對於郭董事長的決定感到萬分遺憾與失望，韓國瑜會用盡洪荒之力，與所有黨內夥伴一同改變台灣的命運，同時推動國民黨改革、轉型。

除了韓國瑜競選辦公室的發言以外，永齡基金會副執行長蔡沁瑜曾透露，前總統馬英九在韓國瑜三重造勢前有找過郭台銘，當時數度激動、哽咽地勸郭台銘「三思」，當時郭則勸馬「不要去幫韓國瑜站台」。

▼蔡沁瑜表示，馬英九曾哽咽地勸郭台銘「三思」。（合成圖／資料照）



馬英九「哽咽勸郭三思」的言論一出，再度引起許多風波。對此，國民黨新北市黨部主委李乾龍回應，「郭台銘講的話能信嗎？」

至於是否真的有「聲淚俱下勸郭台銘回頭」，馬英九15日只張開一個大大的「O形嘴」，面對媒體提問沒有回話，隨後用手帕擦了擦嘴，快步離開。

前國民黨主席洪秀柱被問到「郭台銘退黨」的問題時，語重心長地回應，就算人家真的是負氣離開、發表聲明，黨內應該也要進行檢討，看是否真的像人家說的，「是不是有改革的路要走啊，這是自己要反省的。」

▼洪秀柱指出，就算郭真的是負氣離開，國民黨也要進行檢討。（圖／記者李毓康攝）



此外，洪秀柱提到，「自己不太喜歡韓國瑜，因為他常常講話讓人提心吊膽，但讓人聽了很爽。」她雖然對韓平日發言頗有微詞，卻仍在台上力挺韓，洪秀柱表示，因為制度相當重要，「誰破壞制度，誰就是罪人。」因此，就算自己不喜歡政黨提名的候選人，還是要尊重制度，給予支持，雖然韓國瑜有些壞習慣，但也是性情中人，愛家也愛國，當選後能為社會、國家帶來安定。

對於「郭台銘退黨」的解決辦法，吳敦義指出，必須做出最後努力來挽留、溝通，面對這種情況，還是要以和為貴，但若郭真的確定參選，「那當然就是勇於面對啊」；至於「是否聯繫上郭台銘」、「如何溝通」，吳敦義則說，暫時不方便透露，總會有線索能夠溝通的。

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▼吳敦義說，如果郭台銘確定參選，國民黨當然是「勇於面對」。（圖／記者李毓康攝）

