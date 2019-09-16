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影／錄音一放傻眼…馬英九遭指三中案主謀　9/16北院出庭

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記者羅志華／台北報導

前總統馬英九於9月15日出席活動時，與黨內同志上演大團結戲碼，終於將近日因韓國瑜而生的尷尬氣氛一掃而空，但眼前卻仍有難關要過。北檢掌握錄音新事證，於2018年7月指馬英九在「三中案」涉賤賣國民黨產，依違反證券交易法、背信等罪將他起訴；北院費時1年多將共犯張哲琛、汪海清等人審理完畢，並傳喚馬英九於9月16日出庭，法庭上的攻防將成為眾所矚目的焦點。

▲馬英九被控殺人未遂案開庭_馬英九到場。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九遭控在太陽花學運下令暴力驅離，8月30日以被告身分出庭；9月16日再因三中案被傳喚至北院。（圖，資料照／記者李毓康攝）

前總統馬英九於2005年時，為求重返執政塑造好形象及因應「黨政軍退出媒體」等緣故，開始積極處理國民黨產，並在國民黨旗下「中投」、「光華」公司董事長張哲琛、總經理汪海清協助下，將「華夏」公司所持有三中（中影、中視、中廣）股份陸續賣出；經北檢調查，「三中案」內容有多項非常規交易，涉嫌圖利特定對象，使「中投」、「光華」公司損失超過72億元。

「中投」公司當時以號稱「天龍八步」的複雜交易內容，將「華夏」含三中的所有股份，賣給資金不足的時任中國時報負責人余建新；國民黨甚至在1毛都沒收到的情況下，就讓余建新取得「華夏」、「三中」的股權及經營權，時任國民黨秘書長也不禁吐槽，「但問題是華夏賣給他（余建新），他也沒有給你錢」、「這會不會有一點買空賣空，而且詐賭的方式」。最後國民黨在取回「華夏」主導權的協商中，讓余建新以低於市場行情約5億元的價格買下中視。

在中影、中廣及幾件不動產交易中，「中投」公司或以低價出售，又或以僅收取部分簽約金即轉讓經營權、股權的「非常規交易」，讓國民黨損失數十億元。對此，馬英九於2018年10月出庭時強調，「我從政30多年向來清廉自持、奉公守法，沒拿過黨產1毛錢放進自己口袋，也絕無收取任何買家的錢，檢察官卻用片段錄音指控我犯罪，我無法接受」、「我沒有犯罪」。

最高檢察署特偵組於2014年，以「查無犯罪事證」簽結「三中案」，北檢在黨產會、多位律師的告發下重啟調查，並於2018年7月將馬英九等人起訴；北檢調查期間，馬英九本對「三中案」避重就輕否認主導，但檢方掌握多項錄音新事證並當庭播放，讓張哲琛及汪海清坦承馬英九就是「三中案」的決策者，是這次起訴的重要關鍵。北院歷時1年多審理，在9月16日傳喚馬英九出庭，「三中案」究竟會如何發展，引起國人關注。

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