他好奇「PChome又老又陽春」為何還活著？　網點破：24hrs打趴其他間！

▲PChome的24小時到貨服務勝過其他網購平台。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

現今很多年輕人網路購物都習慣使用蝦皮、淘寶等等，一名網友就好奇，「為什麼露天和PChome還活著？」他認為這2個網站的介面設計不太優，操作上不是很方便，「為什麼2019年了還不會關站？明明就有更多好用的平台可以打趴。」其他人則回應，PChome之所以能撐到今天，靠的全是獨有的24小時到貨服務，「最大的一點就是24hrs到貨，出社會你就知道，時間就是金錢。」

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▲原PO認為網購平台應該要介面清楚易懂。（示意圖／資料照）



原PO在PTT發問，他最近使用露天拍賣和PChome的時候，發現光是要上架產品就卡關，介面設計不夠淺顯易懂，而且「畫面看起來又老又陽春」。雖然他對這2個拍賣平台有許多意見，但很多網友認為，PChome在他們心中有無可取代的地位，「PChome東西還是最齊，又有24hrs，露天我就不知道惹。」「24小時太穩了！」「PChome有自己倉庫，貨品質比較穩定。」「24hrs打趴其他間！」「要快找PChome，要便宜找別家。」

還有人提到，PChome除了到貨速度快，退貨機制也做得很完善，「PC退貨速度快又乾脆，只是價格…」「因為好退貨，所以買得很安心。」甚至有一名網友指出，「PChome幾乎都可以開發票統編，這一點超強，有些公司行號甚至公家機關的小採購，就可以直接從這拉貨。」

不過，有網友提醒，「PChome購物非北北基，現在晚上10:00到中午12:00下訂的訂單都沒有24hrs到貨了。」「24hrs也只有北北基。」

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