買鹹酥雞！老闆娘嗆「妳484欠錢」當眾羞辱姐妹　她一旁握硬拳：以後不會去了

▲姐妹買鹽酥雞，竟被老闆娘懷疑上次欠錢！（示意圖／與新聞無關／記者姚南宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少餐飲業認為，「以客為尊」是客源續水長流的不二法則，然而一名女網友氣訴，日前跟妹妹去鹹酥雞店點餐，老闆娘不分青紅皂白就質問「妳之前是不是有欠錢？」當眾狠羞辱一番，所幸妹妹也不是省油的燈，3句話回敬後，就快速走人，原PO也直言「以後不會再去了！」

這名女網友在臉書《爆怨公社》討拍，日前她跟妹妹嘴饞，到一家鹹酥雞店買邪惡炸物，豈料店家的一言一行，至今讓姊妹倆火氣難消。原PO還原當時情況，妹妹開心點完餐點，一旁還有其他民眾，老闆娘竟當眾問話「妳之前是不是有欠錢？」妹妹一頭霧水反問，「蛤？」

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結果，老闆娘不顧眾人眼光，繼續高聲再問「有一次妳跟妳爸來買沒有付錢！」妹妹聞言傻眼，接著一秒回神反駁「我們每次都有付錢，而且已經很久沒有來買了，要買也不會是我爸來買」，事後拿到炸物，便氣得付錢閃人！

「是可以這樣沒有求證，隨便抓一個就說我們之前買了沒付錢嗎？」原PO痛罵，已經很久沒上門光顧，況且老爸都待在家翹腳等美食送到嘴裡，根本不可能欠錢賒帳一事，她爆氣直言「感覺被羞辱！」

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▲原PO在留言串表示，以後不會再光顧了！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，大批網友也忍不住這口氣，紛紛拍桌求公審，「請老闆道歉，不然就一起到警局做筆錄先」、「也太沒禮貌了吧，也不會再去光顧了」、「亂冤枉人的店家，太危險了吧」、「鹹酥雞都一手交錢一手交貨的啦！自己沒收還當在開超市哦！」、「公布一下在哪也好，不然說不定會有下一個客人被誣賴」、「這店家是白X！自己沒收到錢就算了，還趕走一位客人」、「沒證據就這樣說，不是等於是斷自己生意」。

另有網友傳授衝康神招，「是我就說我沒有爸爸，然後就掉個幾滴眼淚弄回去」、「應該回他說，你不是之前偷吃被老公趕出來的那個」、「回他：我爸放購物金在這放1萬塊，要扯大家一起扯」、「就回他：對啊！所以我上次拿1000給你，你說沒錢找⋯說下次找給我！請問現在可以給我錢了嗎？」、「可以問他，上次不是吃到蟑螂 所以你補一份給我們嗎？」、「反問他：我上次買兩塊雞排你怎麼只給我一份的量，不老實喔（客人應該會鳥獸散）」。

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