再放4天！台鐵國慶連假車票9/25開搶　「北花200元」優惠班次出爐

▲台鐵國慶4天連假車票自9月25日零時起開搶。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

中秋連假進入尾聲，但國慶連假馬上就要到來！台鐵因應疏運旅客需要，自108年10月9日至10月14日共6天，全線加開各級列車總計205班。國慶期間車票自9月25日零時起開搶，實名制班次則於9月26日零時起開放花東居民訂票。

台鐵為提升花東運能，於10月9日、12日連假離峰時段加開樹林往返台東7折紅眼列車，同時為加強疏運旅客，10月9日至14日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。此外，針對東部地區疏運，台鐵在10月10日至13日加開樹林－花蓮復興號16班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

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▲台鐵國慶連假推北宜100元、北花200元優惠票價班次。（圖／台鐵提供）

台鐵指出，國慶連假車票自9月25日（星期三）零時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（網址：http://www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。

另實名制班次於9月26日零時起，開放108年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

▲台鐵國慶連假也推紅眼7折列車。（圖／台鐵提供）

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