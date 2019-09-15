韓國瑜沾醬油連拜21廟！壓軸鎮瀾宮「大遲到70分」　顏清標：要怪就怪我標仔

記者莊智勝／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日挑戰鐵人行程，一口氣參拜台中21座宮廟，原本預計晚間8時前抵達最後壓軸「大甲鎮瀾宮」，但卻因行程延誤遲到了70分鐘。現場韓粉搖旗乾等仍然不怨，鎮瀾宮董事長顏清標更親自站台替好兄弟緩頰，坦言韓國瑜行程真的太滿，「大家別見怪，不要怪韓國瑜厚某（好嗎）？如果要怪，就怪我標仔！」

▲顏清標替韓國瑜遲到一事緩頰，「大家別怪他厚某？要怪就怪我標仔！」（圖／ETtoday直播）

韓國瑜14日上午8時開始「馬拉松式」拜廟，一整天超過12小時跑了21座台中在地宮廟，從市區轉往屯區、山城地區，晚間再趕往海線，幾乎沒有喘息時間的行程，也相當考驗體力；只是這21座宮廟平均下來，韓國瑜每座廟僅能待約20分鐘左右，幾乎可說是「沾醬油拜廟」。就連總統蔡英文、台北市長柯文哲也質疑，行程排得如此之滿，是否真有時間能夠與民眾們「好好聊聊」？

由於行程實在太滿，韓國瑜原本預計晚間8時前抵達最後壓軸「大甲鎮瀾宮」，但時間上卻嚴重耽擱，整整遲到了70分鐘，只能靠著台南市議員謝龍介、立委沈智慧代打暫時撐住場面，就連顏清標也親自上台替這位好兄弟說話，直呼韓國瑜的行程真的太滿，「大家不要見怪，要怪就怪我標仔！」而台下韓粉乾等了1個多小時仍然沒有絲毫怨言，見到韓國瑜終於到場後，瀕臨沸騰的情緒瞬間被點燃，激動搖旗吶喊，嘶吼高呼「總統好！」

▲最後壓軸場大甲鎮瀾宮擠滿支持者。（圖／ETtoday直播）

韓國瑜上台後見到舞動的國旗海，情緒也相當高昂，坦言「台灣的老百姓這3年半來過得太辛苦，因為沒有一個好的領導者，拜託各位鄉親用選票、2020年下架民進黨！」語畢後還現場出考題，「我臉皮比較薄一點，請問總統要投誰啊？」台下支持者立刻嘶吼「韓國瑜」、「韓國於凍蒜啦！」

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