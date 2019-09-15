韓國瑜滿意度倒數怪前朝　她秀《天下》數據打臉：成績差都要生氣？





▲韓國瑜參拜北屯紫微宮，抱怨雜誌調查不公平。（圖／記者張榮恩攝）

記者錢玉紘／綜合報導

《天下雜誌》日前公布今年施政滿意度調查結果，高雄市長韓國瑜和台中市長盧秀燕包辦倒數第一、二名，韓在14日跑行程時，嚴厲批評此事。台北市議員簡舒培則在節目上表示，先前《天下》的評比中，許多縣市首長第一年上任成績都很差，但解法應該是要努力做改善，而不是去攻擊雜誌。

在14日播出的政論節目「台灣新前線」中，台北市議員簡舒培說表示，其實所有縣市首長上任後的第一天，面對《天下雜誌》評比結果時都「剉咧等」，因為評選嚴格，而且有一定的影響。她舉例，2015年時，22縣市首長調查中，林智堅倒數第5名、鄭文燦倒數第8名、林右昌更是倒數第2名。

不過，隔年林智堅躍升為第10名、林右昌也大幅進步到第12名，鄭文燦也進步到13名，今年甚至拿到第4名。簡舒培指出，這些人若是比照現在的韓國瑜，大家不都要「見笑轉生氣」嗎？

▲台北市議員簡舒培則在節目上批評韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯）

簡舒培也提到，《天下》先前指出，評比從2010年就開始，沒有一個市長被評比後會去惡意攻擊《天下》，「他們的計算、成績、調查時間都是一模一樣的，不會對韓國瑜有特別的設計」、「你認真做明年就會有好成績，可以扳回一城啊，為什麼不是反省自己，反而是攻擊雜誌？」



韓國瑜台中市長盧秀燕陪同下走訪台中宮廟，在上午10時參拜北屯紫微宮時，他批評天下雜誌的「縣市首長滿意度調查」不公，「裡面有80%都是用2018年的資料，那時候盧才幹市長7天！」、「盧秀燕市長已經做到流鼻血了！」他還提到，一大堆民進黨立委、議員跑去找他抗議，「真的是頭殼壞掉」，應該到總統府跟秘書長陳菊抗議，台中市市民要到交通部跟前市長林佳龍抗議。

《天下》先前透過聲明表示，「縣市長施政滿意度」調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有「用前任來檢視現任者」問題。《天下》指出，從2003年開始，每年都會進行此一縣市調查專題，調查期間都在暑假時期，例如今年的調查時間為7月18日至8月22日，在成功訪問14818位民眾後，於9月初雜誌出刊同步公布結果。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」