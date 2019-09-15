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沙國2煉油廠遭無人機攻擊起火「每日石油減產50%」！將衝擊油價

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▲▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

▲「阿美石油公司」位在阿布蓋格的設施受到無人機攻擊，造成失火。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

沙烏地阿拉伯的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）兩座設施在14日凌晨遭到無人機攻擊，發生火災，隨後火勢雖獲得控制，但沙國政府隨後宣布，兩座煉油廠將暫時停產，該國每日總產量將大約減少50%。葉門叛亂組織隨後聲稱派無人機攻擊，但美國譴責伊朗才是背後主使。

沙國能源部長阿布杜拉齊茲（Abdulaziz bin Salman）投過官媒「沙烏地通訊社」發布聲明指出，兩座煉油廠將暫時停產，這次的事件使每天原油產量減少約570萬桶，大約占該國總產量的50%。這兩座設施分別位在阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）。

隨後阿美石油公司總經理也表示，事件中無人受傷。葉門的什葉派激進團體「胡塞運動」（Houthi）隨後發布聲明指出，他們部署10架無人機發動攻擊，並保證將會擴大對沙烏地的攻擊範圍，發言人在透過當地媒體指出，週六的攻擊是在沙國發動最大的規模的行動。

▲▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

阿布蓋格的設施，可見到濃黑煙。（圖／路透）

不過美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責伊朗才是攻擊的幕後主使，「無預期地宮於世界的能源供應」，且沒有證據顯示無人機是從葉門來的。他還表示，「我們呼籲所有國家一同公開明確地譴責伊朗」，美國則會與其盟友一同確保能源市場能夠持續供應，且伊朗會為此攻擊負責。「胡塞運動」背後的支持即為伊朗。

沙烏地通訊社報導也指出，沙國王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman ）已經透過電話，與美國總統川普討論此事，並表示沙國願意對抗並處理恐怖份子的攻擊，白宮則指出，川普向薩爾曼表達美國的支持，且會幫助沙國增加防衛。

BBC文章中分析，阿美石油不只是世界上最大的石油生產者，還是獲利最高的企業，被形容是「統治沙烏地的公司」。而位在阿布蓋格的油田是該公司最大的設施，可以處理全球7%的能源供應，即便是短暫的中斷營運都影響供給，也可預期周一開始，會對全球油價產生重大影響。

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