葉門激進團體無人機襲擊沙烏地　「全球最大」石油加工廠陷入火海

▲沙烏地阿拉伯「全球最大煉油廠」遭無人機攻擊，火光衝天。（圖／翻攝自Ahmad Algohbary twitter）



記者林彥臣／綜合報導

沙烏地阿拉伯內政部指出，14日凌晨沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的「世界最大石油加工設施」和一個油田遭遇葉門什葉派激進團體青年運動的無人機攻擊而起火，導致一個對全球能源供應至關重要的加工設施發生大火，目前火勢已得到控制。

綜合外媒報導，網絡上的影片顯示，布賈克（Buqyaq）的阿布蓋格（Abqaiq）石油加工設施燃起熊熊火焰，現場火光衝天，地平線上升起了濃煙，背景中還傳來陣陣炮火聲。

沙烏地內政部發言人強調火勢已獲控制，但沒有說明無人機來自何方、傷亡情況，以及是否影響生產，攻擊的明確目標和可能的損害程度仍不清楚。沙烏地阿美石油公司沒有立即針對媒體的查詢作出回應。

葉門什葉派激進團體「青年運動」隨後表示，以10架無人機進行上述攻擊，並保證將會擴大對沙烏地的攻擊範圍。沙烏地為首的阿拉伯聯軍正在毗鄰的葉門與「青年運動」戰鬥。

由於全球市場週末休市，油價尚未受到立即性的影響，但半島電視台（Al Jazeera）發自卡達首都杜哈（Doha）的報導認為，上述攻擊「將對石油生產造成嚴重打擊」，沙烏地阿美石油公司不是普通公司，「這個國家根本是這家公司在統治」。

沙烏地阿拉伯內政部在官方媒體沙烏地通訊社（Saudi Press Agency）發表聲明表示，上述地點是在「被無人機瞄準」後起火的，相關調查正在進行當中。

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