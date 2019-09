NASA曝沙國煉油廠大火「黑煙飄超遠」　彭博解析關鍵：人人害怕的事發生了

▲ NASA Worldview 周六(14日)捕捉到煉油廠大火冒出濃煙的最新衛星影像。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司2處煉油廠遭無人機攻擊,儘管火勢在數小時內得到控制,但實際破壞程度與後續影響時間仍未明朗,勢必衝擊全球石油供應及原油價格。彭博報導,此次攻擊意味著沙國多重防禦措施遭到突破,人人害怕的事情如今已發生(What everybody feared has happened)。

▲ 沙烏地阿拉伯是全球最大的石油出口國,每天向全球輸送超過700萬桶石油。(圖/路透)

根據國營沙烏地阿美石油(Saudi Aramco)稍早的聲明,遭到襲擊的設施正是阿布蓋格(Abqaiq)與胡賴斯(Khurais)的煉油廠。令人關注的是,阿布蓋格廠是沙烏地阿拉伯最重要的石油廠。

根據該公司5月發布的首個國際債券募集說明書,阿布蓋格廠2018年扛起沙國5成的原油生產,這相當於每日出產500萬桶原油,或是全球每20桶原油當中,就有1桶來自於阿布蓋格廠。

▲ 沙烏地阿美石油執行長納瑟(Amin Nasser)表示,公司正力圖恢復原先供應水準。(圖/路透)

在原油運輸方面,阿布蓋格廠擁有相當重要的地理優勢,因為它是東西向油管的起點,無法被繞過,遠比位在波斯灣拉斯坦努拉(Ras Tanura)港和朱艾瑪(Ju'aymah)港的石油出口碼頭、串連波灣和印度洋的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)還要好。此外,當地大型油田加瓦爾(Ghawar)、謝拜(Shaybah)和胡拉伊斯(Khurais)都在阿布蓋格廠進行加工。

▲ 國際能源署(IEA)要求成員國必須持有90天淨進口緊急儲油,一旦阿布蓋格煉油廠停運時間拉長,緊急儲油就會被投入使用。(圖/路透)

在攻擊事件傳出後,美國總統川普已經與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)通上電話,強調願意提供自我防衛相關支援,也準備好保障沙烏地阿拉伯的安全。白宮發言人迪爾(Judd Deere)發推文表示,美方強烈譴責這起針對重要能源設施的攻擊,政府正在監控整個局勢並致力於確保全球原油市場穩定及供應充足。

不過,《華爾街日報》引述沙烏地阿拉伯官員最新說法指出,原油產量將會在周一恢復至正常水準。

