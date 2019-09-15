王浩宇爆「海地邦交」不穩　外交部回應：市議員可先查證

▲總統蔡英文今年7月訪問友邦海地。（圖／記者陶本和攝）

記者柯沛辰／綜合報導

我太平洋友邦索羅門群島近期傳出邦交不穩，桃園市議員王浩宇14日在臉書加碼爆料，「中國正以無息貸款誘惑海地與台灣斷交、承認一個中國。」對此，外交部鄭重澄清，我與海地邦誼穩固，關係友好，各項合作計劃也還在順利進行。

香港《南華早報》14日以「孤立台灣 海地成北京下一目標」為題，引述中國駐海地商辦處代表王向陽的說法。報導指出，北京方面已經向海地釋出訊息，若海地政府願意維護一個中國原則，除建立正式邦交，還能加強政治、經濟、貿易、公衛及教育方面的合作，甚至提供無息貸款。

王向陽在報導中表示，中國大陸現在不僅是全球第二大經濟體，作為聯合國常任理事國，在國際事務上的地位也愈來愈重要，他近期已與多名海地官員會面；若海地有需求，也願意維護一中原則，中國大陸會投注龐大經費在有需要基礎建設上。

▲王浩宇在臉書爆料「中國正誘惑海地與台灣斷交」。（圖／翻攝自臉書／王浩宇）

桃園市議員王浩宇14日在臉書也轉述相關訊息，「索羅門群島將在今天召開內閣會議，決定是否跟台灣斷交。在此同時，中國正以無息貸款誘惑海地與台灣斷交、承認一個中國。」

外交部發言人歐江安澄清，海地與我邦誼穩固，關係良好，高層更多次重申願深化邦交關係，持續支持我國參與國際。歐江安指出，經查中國駐海地商辦處代表王向陽本月3日也曾向海地媒體發布類似不實言論，企圖混淆國際視聽。

歐江安表示，如果王市議員對我國與友邦關係等外交議題有疑問，歡迎先聯繫外交部進行查證；外交部及我駐海地大使館將秉持「踏實外交、互惠互助」原則，在兩國友好關係的基礎上，持續協助海地推動各項有利國計民生的合作計劃。

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者蔣婕妤攝）

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