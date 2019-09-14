德醫師棄博士學位來台「當中醫師」！　等到身分證超開心：以台灣人為榮

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德醫馬培德棄博士學位來台「當中醫師」！　等到身分證超開心：以台灣人為榮

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▲▼德國西醫博士來台當中醫師的馬培德，終於拿到台灣身分證。（圖／民眾提供）

▲德國西醫博士馬培德來台當中醫師，一住就住12年，終於拿到台灣身分證。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

擁有德國西醫執照與台灣中醫執照的醫學博士中醫師馬培德，愛上台灣的他一住就住上12年，並在台灣執業及中國醫藥學附設醫院授課。今年5月，馬培德終於通過歸化，日前拿到台灣身分證，開心地說「終於能夠當個正港台灣人！」

《國籍法》修正至今已快3年，已有上百位外國高級專業人才歸化中華民國國籍，其中，來自德國的43歲中醫師馬培德，因為嚮往台灣住在台灣12年，今年5月，終於通過歸化，並於日前取得台灣身分證，正式成為台灣人。

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▲▼德國西醫博士來台當中醫師的馬培德，終於拿到台灣身分證。（圖／取自臉書）

▲馬培德愛上華人文化及中醫針灸，拿到中醫師執照在台灣執業。（圖／取自臉書）

馬培德擁有德國西醫執照與台灣中醫執照，因為嚮往中華文化，來台居住，甚至連妻子都帶來台灣唸書教書，並生下一名兒子。

講到深愛的華人傳統文化，馬培德說，他12歲就學李小龍打拳，周家拳、太極拳都難不了他，到新加坡比賽時發現到中醫針灸的神奇，立志要學中醫。在德國老師提醒「學中醫要把中文練好」，他在大學時期就來台灣高雄中山大學學中文。

馬培德表示，德國老師提醒，「來台灣一年就不會想回德國，來三、四年就不會回德國。」來到南台灣後，就先感受到台灣人熱情好客的特質，更擁有變化很快的活力。後來，他申請到上海中國醫藥大學獎學金，去了之後卻發現，上海中醫與台灣有落差，且中國人會盯著外國人看，又愛騙外國人，最後失望回德國。

他在德國完成醫學博士與西醫執照，卻仍對中醫念念不忘，考上台灣獎學金後就帶著妻子來台就學。完成了學士後中醫學歷，依然捨不得離開台灣，後來就接下教職、考取中醫執照，同時在台執業，最後連孩子都在台灣出生。

說一口標準流利國語的馬培德，愛吃臭豆腐，騎GOGORO電動機車行醫，德籍妻子在台念書、教書，兒子也在台灣出生、就讀一般幼兒園，希望在台升學，一家人早在台灣落地生根。他說，「我們住台灣很久，早就愛上台灣！」如今，他終於拿到台灣身分證，直呼「非常開心！終於當上正港台灣人！可以投票，一起為台灣的將來打拚！」

他也說，希望台灣政府能在台灣長大的外國小孩，可以早日拿到台灣身分證，因為他們都以「台灣人」為榮。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

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