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忘帶身份證也甭怕！大陸頒布新規：靠微信也能順利搭機

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▲▼微信、微信支付 。（圖／CFP）

▲利用微信就能申請到「民航臨時乘機證明」。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

中國民用航空局近日指出，隨著技術條件的成熟，民航局於去（2018）年組織研發了「民航臨時乘機證明」系統，為廣大旅客提供一個便捷高效的網上辦理管道。民航局公安局副局長李岩表示，9月15日前，大陸203家機場將完成「民航臨時乘機證明」系統的設備安裝、調試，未來沒有帶身分證的旅客，可憑微信申請此臨時證明順利搭機。

綜合陸媒報導，李岩說，「民航臨時乘機證明」系統由申辦軟體與驗證設備組成，申辦軟體登錄方式有3種，一是在微信小程序中搜索點擊「民航臨時乘機證明」； 二是用微信掃描小程序二維碼；三是在微信「城市服務—交通出行」中點擊「臨時乘機證明」選項。

▼民航臨時乘機證明可以幫助沒帶身分證的旅客節省辦理時間。（圖／翻攝自微博）

▲▼民航臨時乘機證明可以幫助沒帶身分證的旅客節省辦理時間。（圖／翻攝自微博）

旅客登錄後按照提示步驟可以很快完成申請，提交後60秒內即可獲得電子防偽二維碼，憑此二維碼辦理值機（搭機）手續和接受安全檢查，有效期為15天。李岩也稱，「民航臨時乘機證明」系統通過「讓數據多跑路，讓旅客少跑腿」，實現了臨時乘機證明「自助辦、隨時辦、掌上辦、刷臉辦」簡化了旅客辦理流程、節省了辦理時間，從而進一步改善了旅客的出行體驗。

報導提到，臨時乘機證明是為了幫助解決「沒有攜帶身分證」的民航旅客困擾據統計，去年全大陸機場累計辦理臨時乘機身分證明超過270萬次，平均每天辦理約7400人次；常見的辦理方式主要包括人工辦理和自助終端辦理2種，辦理時旅客需要尋找辦理窗口，必然要花上一定的時間成本，顯得不夠便利，因此才會推出微信的快速辦理方式。李岩表示，用微信辦理的臨時乘機證明能夠重複辦理，而且是一個便民服務措施，不用收費。

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