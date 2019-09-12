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數位身分證會被追蹤...假的！內政部闢謠：不留軌跡無法追蹤

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▲內政部澄清新式數位身分證資安疑慮。（圖／內政部提供）

▲內政部澄清新式數位身分證資安疑慮。（圖／內政部提供）

記者蔣婕妤／台北報導

針對國民黨立委質疑數位身分識別證（簡稱New eID）有追蹤機制，內政部12日召開記者會嚴正澄清，未來New eID不會主動發送訊號，不會洩漏位置，不會蒐集民眾使用軌跡，晶片寫入個人化資料後，即啟動亂數序號機制，根本無法追蹤，請民眾可大大放心。

內政部表示，中央印製廠招標公告對晶片安全管理的規格是依據ISO 14443及ICAO之國際安全標準規範訂定，每個晶片都有專屬識別碼（unique ID, UID，也就是chip id)，在內政部核可下，中印會以UID資訊記錄卡片生產履歷，避免晶片外流、盜用或不當使用，未來此UID亦可做為辨識晶片卡是否為偽變造卡之用，是生產過程中重要的安全管控機制。

內政部提到，在寫入個人化資料後，採用ICAO對隱私保護之建議，啟動隨機亂數序號機制，每次感應都重新產生不同的隨機亂數，自無法追蹤晶片使用軌跡，與現行晶片護照相同。

內政部指出，New eID是一張晶片卡，只有身分識別的功能，是自然人憑證的升級版，使用時跟自然人憑證一樣，不會連回憑證中心，自然不會留下任何紀錄；晶片已存有個人身分基本資料，無須連回內政部取用個資，且晶片設有分區加密保護機制，同時服務機關必需先得到內政部許可及民眾同意下，方能讀取晶片資料。

內政部進一步表示，民眾使用New eID之紀錄，是留存於提供服務的機關，其依法不得做「目的外之利用」，內政部也沒有蒐集這些紀錄，並在保護個資運用的法律框架下，任何目的外之利用，均受到嚴格限制，公、私部門若要使用民眾個人資料，也均受到個人資料保護法的規範，應盡資料保護之責，以嚴密保護民眾隱私及資訊自主權。

內政部解釋，中印的招標公告是針對一般製卡生產流程，系統在追蹤卡片生產的作業狀態，其文字為避免外界誤解，將進行更正。

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