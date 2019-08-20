農曆7月燒紙錢！金爐突傳「轟」一聲...高雄男秒滿臉血　右眼球慘失明

▲ 高雄一名男子燒金紙時被傷到眼球 。（圖／記者李唯甄翻攝）

記者李唯甄、戴若涵／高雄報導

農曆7月拜拜燒紙錢的場合較多！高雄一名50多歲男子日前燒紙錢時，只聽見「轟」的一聲，隨即有異物從金爐內噴出，他當場劇痛襲來，帶著滿臉鮮血赴醫院檢查。經醫師診斷後發現，他的右眼球有一道明顯裂痕、眼眶骨折，儘管已進行緊急手術，但仍不幸失明。

高雄醫學大學附設醫院整形外科賴昕隄主治醫師表示，男子被送到醫院急診室時，滿臉鮮血，右眼傷勢相當嚴重，檢查後驚見男子右眼球有一道明顯裂痕，再進行電腦斷層檢查後發現，眼眶出現骨折的情況，緊急替他安排手術，但因傷勢過重，右眼仍不幸失去視力。

▲ 男子眼眶骨折傷勢嚴重。（圖／記者李唯甄翻攝）

男子向院方表示，自己也不清楚為何金爐會爆裂，事發時只聽見「轟」一聲便受傷了。賴昕隄則提醒民眾，燒紙錢前應清除金爐內的異物，建議與金爐保持一段安全距離或戴上眼鏡、護目鏡等，保護眼部安全。

▲男子雖經緊急手術救治，但右眼仍不幸失明。（圖／記者李唯甄翻攝）

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