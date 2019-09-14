秋節才過高雄登革熱又來！鳳山區福祥里新增本土1登革熱達55病例

▲高雄鳳山區14日新增一起本土登革熱病例。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市登革熱疫情似乎沒有消退的跡象，鳳山區14日新增一起本土登革熱第一型病例，從新病例的工作地點及活動地點來看，距離日前2家庭群個案的居住地500公尺內，高雄市衛生局研判為工作地點或活動地點周邊的社區感染。

衛生局表示，新增的病例為鳳山福祥里30多歲的女性，其工作地點在鳳山的海洋里，從9月10日開始出現發燒、肌肉痠痛、背痛及骨頭疼痛等症狀，13日因反覆發燒再次前往就醫後，經抽血、快篩後呈現陽性，14日確診為新增的第一型本土登革熱。

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防疫人員針對病例同住及工作地接觸者，以及工作地周邊社區共採血22人，不過沒發現到疑似個案，不過個案活動地點以住家及工作底點為主，其他活動地點包含鳳山老爺里娘家，以及新泰里娘家接送小孩，衛生局還說，新增的病例皆在9月10日所公布的國富里2個家庭群聚個案居住地的500公尺內，依此研判為工作地或活動地周邊社區感染，後續將深入調查及病毒基因定序已釐清感染源從何而來。

截至目前為止，高雄市本土型登革熱病例已有55例，分布在9個行政區25個里中，目前處於監控期的區里為苓雅區凱旋里、鳳山區國富里以及今天新增的鳳山區福祥里。