少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

▲2018年時才有少女誤食巴拉刈身亡，周男竟於2019年6月間，登報造謠巴拉刈可防登革熱，遭罰4000元。（圖，資料照／中國附醫提供）

記者羅志華／台北報導

男子周志展化名「陳鼎」以「登革熱發大財」為題投稿《自由時報》，並於2019年6月25日在A13版刊登，內文提及只要口服3c.c農藥「巴拉刈」，數小時內就可將病媒蚊叮咬機率降至趨近於零，且患者因登革熱死亡的機率也會大幅下降，但「巴拉刈」對人體有劇毒，2018年時1位張姓少女更因誤飲「巴拉刈」，住院3天後就不治身亡；周男造謠誤導民眾，新店簡易庭於9月10日，依違反社會秩序維護法判他罰鍰4000元。

法院審理時，周男辯稱文中未提及「巴拉刈」可治療登革熱，也沒建議民眾服用「巴拉刈」，且「巴拉刈」劇毒眾所周知，他投稿是為了提醒民眾「巴拉刈」的危險性，並非想造成他人恐慌。

但6月25日刊登在《自由時報》的內容中，僅見「登革熱患者口服3c.c.巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬機率下降趨近於零」、「患者因登革熱死亡之機率也會大幅下降」等詞，並未特別註明「巴拉刈」為劇毒，一般民眾不見得會知道「巴拉刈」有劇毒；且大多數人都仰賴網路、媒體取得資訊，平時也難以求證，刊登如此離譜的內容，已誤導民眾即造成恐慌。法院依違反社會秩序維護法，判周男罰鍰4000元。

南投1位張姓女國中生於2018年間某日深夜，半睡半醒間誤喝了1口「巴拉刈」，雖當下感到強烈藥味即趕緊吐掉，但送醫後只撐了3天就不治身亡。

▲中國附醫毒物科洪東榮 主任提醒民眾，若誤食巴拉刈，要趕緊灌水催吐，可有效降低死亡率。（圖，資料照／中國附醫提供）

中國醫藥大學兒童醫院兒少保護中心召集人、兒童神經科醫師張鈺孜表示，「巴拉刈」毒性超強，患者中毒後口腔黏膜常有潰瘍，初期會出現噁心、嘔吐、腎小管壞死、肝細胞毒性及膽汁滯留等症狀，短時間內即會導致肝、腎多重器官衰竭、肺部纖維化和呼吸衰竭，即便只是喝了一小口，死亡率都高達6-9成。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，巴拉刈是一種除草劑，誤食後會破壞身體大部份器官，氧氣濃度越高的，傷害就越大，最大的傷害在肺部，患者最後往往會缺氧，以目前市面上販賣的24%巴拉刈來看，成年人只要不小心喝一口，死亡率就會超過50%以上，活下來的患者，肺部也會受到輕重不等的傷害。

不過，若不小心誤食巴拉刈，仍可想辦法自救。洪東榮表示，巴拉刈裡有催吐劑，病人下肚後就會想吐，國外研究指出，誤食後只要大量喝水，「一直喝一直吐」，在第一時間減少毒性吸收，死亡率就可從8成降到剩2成。另有研究指出，若在吃飯時不小心誤食巴拉刈，死亡率也會降低10%。



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