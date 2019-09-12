　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國中女喝劇毒「巴拉刈」3天後亡…師推翻誤食說　揭鼻酸真相。（圖／中國附醫提供）

▲2018年時才有少女誤食巴拉刈身亡，周男竟於2019年6月間，登報造謠巴拉刈可防登革熱，遭罰4000元。（圖，資料照／中國附醫提供）

記者羅志華／台北報導

男子周志展化名「陳鼎」以「登革熱發大財」為題投稿《自由時報》，並於2019年6月25日在A13版刊登，內文提及只要口服3c.c農藥「巴拉刈」，數小時內就可將病媒蚊叮咬機率降至趨近於零，且患者因登革熱死亡的機率也會大幅下降，但「巴拉刈」對人體有劇毒，2018年時1位張姓少女更因誤飲「巴拉刈」，住院3天後就不治身亡；周男造謠誤導民眾，新店簡易庭於9月10日，依違反社會秩序維護法判他罰鍰4000元。

法院審理時，周男辯稱文中未提及「巴拉刈」可治療登革熱，也沒建議民眾服用「巴拉刈」，且「巴拉刈」劇毒眾所周知，他投稿是為了提醒民眾「巴拉刈」的危險性，並非想造成他人恐慌。

但6月25日刊登在《自由時報》的內容中，僅見「登革熱患者口服3c.c.巴拉刈，數小時內便可將病媒蚊叮咬機率下降趨近於零」、「患者因登革熱死亡之機率也會大幅下降」等詞，並未特別註明「巴拉刈」為劇毒，一般民眾不見得會知道「巴拉刈」有劇毒；且大多數人都仰賴網路、媒體取得資訊，平時也難以求證，刊登如此離譜的內容，已誤導民眾即造成恐慌。法院依違反社會秩序維護法，判周男罰鍰4000元。

南投1位張姓女國中生於2018年間某日深夜，半睡半醒間誤喝了1口「巴拉刈」，雖當下感到強烈藥味即趕緊吐掉，但送醫後只撐了3天就不治身亡。

▲中國附醫毒物科洪東榮 主任。（圖／中國附醫提供）

▲中國附醫毒物科洪東榮 主任提醒民眾，若誤食巴拉刈，要趕緊灌水催吐，可有效降低死亡率。（圖，資料照／中國附醫提供）

中國醫藥大學兒童醫院兒少保護中心召集人、兒童神經科醫師張鈺孜表示，「巴拉刈」毒性超強，患者中毒後口腔黏膜常有潰瘍，初期會出現噁心、嘔吐、腎小管壞死、肝細胞毒性及膽汁滯留等症狀，短時間內即會導致肝、腎多重器官衰竭、肺部纖維化和呼吸衰竭，即便只是喝了一小口，死亡率都高達6-9成。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，巴拉刈是一種除草劑，誤食後會破壞身體大部份器官，氧氣濃度越高的，傷害就越大，最大的傷害在肺部，患者最後往往會缺氧，以目前市面上販賣的24%巴拉刈來看，成年人只要不小心喝一口，死亡率就會超過50%以上，活下來的患者，肺部也會受到輕重不等的傷害。

不過，若不小心誤食巴拉刈，仍可想辦法自救。洪東榮表示，巴拉刈裡有催吐劑，病人下肚後就會想吐，國外研究指出，誤食後只要大量喝水，「一直喝一直吐」，在第一時間減少毒性吸收，死亡率就可從8成降到剩2成。另有研究指出，若在吃飯時不小心誤食巴拉刈，死亡率也會降低10%。
 

夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

影／她工作50年「兒子都不親」…400萬退休金姊夫失智「全沒了」嘆：日子難過

律師怒告郭台銘選總統「不誠實」…求償100億！網酸：韓國瑜落跑要賠多少

陳菊連環告吞首敗！費鴻泰評「落井下石、誆騙災民」皆屬有據　獲判無罪

ET快訊
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
馬英九爆激動哽咽「求郭台銘別退黨」：大局為重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

出海潛水！4潛客墾丁船帆石失蹤　船長回頭不見人影嚇傻...警消急尋

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

詐騙機房設在高檔重劃區內　「軍事化管理」警扮投資客突擊

獨／腎上腺素作用！大媽變飛毛腿秒爬16樓　尋火源救全棟⋯但吐了

新北警「學幼童車」擴大稽查　3天抓9件超載、1件無照

女整形「感覺」被摸胸沒人「看」到　醫洗刷冤屈判免賠

單車騎士酒後闖紅燈撞轎車　「騰空翻2圈」顱內出血又挨罰

快訊／疑感情糾紛！父女士林地院旁遭潑酸　警封鎖現場追下落

少女「誤喝秒吐」3天不治…他竟登報說「巴拉刈」可防登革熱　判罰4千　

逆子弒母砍頭免死！　「姐姐求情、吸毒精神障礙」兩理由判無期

海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

出海潛水！4潛客墾丁船帆石失蹤　船長回頭不見人影嚇傻...警消急尋

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／兄弟打線發威再添4分　3局擴大領先7比0桃猿

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

22歲就存到第一桶金　7年級建商大方談3成功祕訣：我不是富二代

普悠瑪事故將滿1周年　林佳龍公佈309頁「台鐵總體檢」報告

一路建中、台大學霸　許時驚爆...竟曾想休學加入黑道！

社會熱門新聞

正宮再登報勸小三：老公無法繁衍

「連2日登報攻小三」　大老婆起..

三寶開試乘車追撞馬6車尾　2童..

刺青男闖紅燈　直行女騎士撞上昏..

正妹控3男性侵　內褲驗出別人D..

天道盟盟主鐵霸壽宴！連千毅現身..

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

她懷孕33週產檢後騎車回家....

報紙聲明啟事第二彈！大老婆喊話..

惡煞當街砍人　男刀傷見骨

士林法院旁父女遭潑酸　警方封鎖..

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

即／逆子砍頭弒母免死　法官判無..

通緝犯要開槍　員警一指卡死板機

更多熱門

相關新聞

南投縣府重整松柏崙、長流社區

南投縣國姓鄉近年觀光休閒產業蓬勃發展，坐擁多處溫泉、民宿及露營區，惟松柏崙風景區步道、欄杆年久失修，鄰近的長流社區則雜草叢生，縣府向交通部觀光局爭取1800萬元，進行環境綠美化，除讓國姓鄉民有個品質更佳的休憩場所，也盼吸引更多外地觀光客到國姓鄉遊玩。

走失3天拒吃喝　柴去龍山寺收驚

文化局駁不挺大港開唱：9年補助5030萬元

國姓鄉投147線將進行拓寬工程　

大港開唱「斷開16年歷史」確定停辦！

關鍵字：

巴拉刈劇毒農藥造謠登革熱南投高雄

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面