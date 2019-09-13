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千萬超跑拖救難度高！　高公局訂「超跑條款」將依車價加收

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▲▼高公局將提高超跑拖救費用。（圖／高公局提供）

▲高公局將提高超跑拖救費用。（圖／高公局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

千萬超跑在國道遇車禍或拋錨時，由於底盤低車輪會鎖死，增加拖吊難度；車價高也擔心拖吊設備破壞車體、傷害車輛性能。交通部高公局表示，去年曾有千萬超跑發生低底盤車禍，但當時不敢拖吊，因為拖吊低底盤車輛需要額外的輔助工具，未來將針對車價訂定收費級距，8月已經報部，但目前仍需收集相關單位意見，確切核定時間仍無法確定。

交通部表示，相關草案目前正在蒐集各界意見中，彙整後會再評估，上路時程未定。

請繼續往下閱讀...

▲▼高公局將提高超跑拖救費用。（圖／高公局提供）

▲拖救名車用的「全落斗式拖救」全台僅80輛。

據了解，2018年8月曾有一台千萬超跑「麥拉倫MP4-12C」在國道3號發生連環追撞車禍，由於超跑底盤受損、無法行駛，卻因一般拖吊車無法拖吊，駕駛找來專用拖吊車到場，卻讓後方車潮回堵5公里。為避免類似情形再次上演，高公局因而研擬「超跑條款」，若拖吊使用特殊器材拖吊必須提高收費。

高公局指出，業者若用一般傳統拖救方式，確實可能會損害到車，一次拖救基本費用1500元起跳，超出10公里之里程，每公里加收新台幣50元，不得再以其他名目向車主或駕駛人索取任何費用，但由於拖救超跑其風險跟收入不符合，業者拖救意願極低。

▲▼高公局將提高超跑拖救費用。（圖／高公局提供）

▲超跑條款提高超跑拖救費用，目前尚未發布。

目前高公局合作的拖吊車約有1500輛，拖救名車用的「全落斗式拖救」，全台僅有80輛，「橫桿加布條式拖救」也只有180輛車。為了提高業者協助拖救超跑的意願，高公局已與業者展開研議，將提高超跑拖救費用，目前已經將費率報部，仍在收集相關單位意見階段。

現行超跑拖吊費用依照底盤或依超跑車價有所不同，有分為底盤15公分 、15至12公分、12至10公分的費用，或身價200萬至500萬元、500萬至1000萬元、1000萬元以上的超跑，則收取4000至8000元不等的拖救費用。依照技術、耗時等不同狀況，或有車輪鎖死等情況，也會再另收費用。

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