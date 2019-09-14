邱于軒心疼韓國瑜「沒有舞台」　慘遭陳凝觀狂嗆：壓力大到不能承受就退選

▲陳凝觀、邱于軒。（圖／翻攝自節目「年代向錢看」）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜帶職參選爭議不斷，頻遭外界質疑周周造勢恐顧不好高雄市政，最新民調也指出韓國瑜施政滿意度墊底。對此，高雄市議員邱于軒日前上節目為韓國瑜抱屈，卻慘遭主持人陳凝觀反嗆「你這個論述我都聽不下去，壓力如果大到不能承受那就退選，不要耽誤台灣的前途。」

對於韓國瑜選舉、市政兩頭燒，邱于軒日前於節目中心疼地表示，韓國瑜真的壓力很大，擔心高雄市民會不會對他參選有什麼衝擊，民眾會不會不諒解他，邱于軒則認為，說沒有衝擊是騙人的，但現在能做的就是要有清楚、完整的論述，第一是為什麼要去參選總統，第二是對市政目前的展現是什麼。

不料，邱于軒話說到一半即被打斷，遭陳凝觀一路狂嗆「你這個論述我都聽不下去，壓力如果大到不能承受那就退選，不要耽誤台灣的前途，壓力如果大到沒辦法管理市政，那也不要耽誤高雄市民。」

雖然邱于軒接著為韓國瑜喊冤表示，該檢討就必須檢討，只是沒有舞台讓大家知道韓國瑜到底在做什麼，還是不敵陳凝觀的猛烈砲火，「每個周末都在造勢，怎麼會沒舞台？他每天在自己創造舞台」他也可以在舞台上承諾、論述，跟管理好高雄市政，他不是沒有舞台，他是沒有內容跟政績。

►「即日起，我退出老化黨。」

▲韓國瑜造勢。（資料照／記者李毓康攝）