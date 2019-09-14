　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前英相卡麥隆狠批強生惡劣！　強調不後悔辦脫歐公投：二次公投仍是選項

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 英國前首相卡麥隆（David Cameron）。（圖／路透）

▲ 卡麥隆的回憶錄「鄭重聲明」（For The Record，暫譯）將於19日出版。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國2016年舉行脫歐公投，最終以52%對48%走上脫歐這條路。主張留歐的時任英國首相卡麥隆（David Cameron）13日坦言，他不後悔舉辦公投，但也批評現任首相強生（Boris Johnson）、內閣大臣戈夫（Michael Gove）當年公投期間的行徑相當「惡劣」（appallingly）。

綜合泰晤士報（The Times）、BBC報導，卡麥隆於2010年至2016年期間擔任英國首相，但在當年脫歐公投結果出爐後的數小時內，便宣布辭去首相職務。時隔3年，脫歐僵局依舊持續，他把矛頭指向強生的脫歐政策，相當不支持強生強行讓國會休會至10月中旬、撤銷21名倒戈議員的保守黨黨籍的作法，更強調二次公投如今仍是個選項。

「我不認為可以斷然排除這個選項」，卡麥隆提到，現在的狀況已經陷入困境，必須找到解決方法來突破僵局，且早在公投之前，英國就在「是否續留歐盟」的這件事情上存在分歧。

卡麥隆坦言，他不認為無協議脫歐會是個好主意，覺得未來脫歐的英國還是可以和歐盟維持朋友、鄰居、夥伴的關係，「我們可能走到這樣的局面，但也希望能夠『快轉』到那一刻，因為現況對（英國）來說是痛苦的。」

►英下議院議長砲轟強生像在「搶銀行」　放話全力阻止無協議脫歐
►英首相強生關閉國會挨批「毀民主、騙女王」　怒駁：胡說八道

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
烤肉買食材！好市多結帳人潮「一車5千↑」普遍萬元　他驚呆：台
獨／嬤肚痛生出「11cm畸胎姊妹」！醫剖開...家屬嚇暈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慧眼看天下／美元走強、製造業退　新一輪美中談判可望救市？

太愛「吃雞」被罵！　25歲成癮男怒弒親父再「斷頭斷腳」分屍

60歲穆斯林慶典舞劍「割頸斷頭」！　逾100人前噴血亡…兒子全程目睹

情書被老師唸給全班聽！11歲女童「被迫告白」　放學喝除草劑自殺

狂妻綑綁老公「抄玫瑰花巨剪閹刑」　斷根棄家中角落…警尋獲放冰箱急奔醫院！

美眾院反科技壟斷！　要求臉書蘋果4巨頭繳交內部文件

爸逼穿「滿版情人泳衣」屁上有嘴！ 她恥力超滿站泳池邊…秒變景點

老闆洗劫大眼妹萌生壞壞念頭　抓「豆豆塞嘴」強進…驚覺斷氣還擁屍激戰

土耳其總統宣布購買美國「愛國者飛彈」　稱「與川普好交情」克服危機

前英相卡麥隆狠批強生惡劣！　強調不後悔辦脫歐公投：二次公投仍是選項

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

無助奶貓徘徊車陣「差1秒遭輾」暖心夫妻急阻止！一把抓起神救援

4饅頭貓下班！黑白組自己上車　 橘色的都耍懶「要爸當坐騎」

韓國正妹帶Q嬤遊遍台北各地景點　拍片記錄每一刻...真情告白惹哭網

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

慧眼看天下／美元走強、製造業退　新一輪美中談判可望救市？

太愛「吃雞」被罵！　25歲成癮男怒弒親父再「斷頭斷腳」分屍

60歲穆斯林慶典舞劍「割頸斷頭」！　逾100人前噴血亡…兒子全程目睹

情書被老師唸給全班聽！11歲女童「被迫告白」　放學喝除草劑自殺

狂妻綑綁老公「抄玫瑰花巨剪閹刑」　斷根棄家中角落…警尋獲放冰箱急奔醫院！

美眾院反科技壟斷！　要求臉書蘋果4巨頭繳交內部文件

爸逼穿「滿版情人泳衣」屁上有嘴！ 她恥力超滿站泳池邊…秒變景點

老闆洗劫大眼妹萌生壞壞念頭　抓「豆豆塞嘴」強進…驚覺斷氣還擁屍激戰

土耳其總統宣布購買美國「愛國者飛彈」　稱「與川普好交情」克服危機

前英相卡麥隆狠批強生惡劣！　強調不後悔辦脫歐公投：二次公投仍是選項

吃多、吃少都不好！營養師曝：減重成功取決於「早餐內容」

柯朋宇嗨當廣播DJ圓夢了！細心備5大張「密密麻麻講稿」

「偏僻的鄉下還有這麼多人」　顏清標挺韓嗆綠營：不然換他們辦看看啊！

146.8萬起！Peugeot 3008／5008休旅車1.6汽油動力台灣開賣

「北捷大眼正妹」身分曝光！舉牌宣導9/16起包包前背、上下車不滑手機

24小時打破BTS紀錄！印度饒舌大叔認「買廣告衝點擊」　YouTube兩個月後回應了

朱銘雕刻5000年古茄苳沉木　新作「太極拱門」首度發表

肖戰遭譏「過度吹捧」爆熱搜內幕！　金鐘視帝「護徒」嗆酸評：有本事你來演

「曬黑史努比」超愛衝浪Q度爆表　全球僅一家店買得到

詹姆斯岡恩公布《自殺突擊隊》卡司！　雷神雙帥助攻「小丑女」

國際熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟..

4強盜脅性侵女友　印尼少年殺人

11歲女童情書被公開　喝除草劑..

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴..

他用Google地圖掃到「驚悚..

時速88km　特斯拉駕駛、乘客..

他睡前和醋妻發狂吵架　半夜痛醒..

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭..

一拒關機一摔電話　航班折返乘客..

小孩16歲前國家養　日本救生育

她遇緝毒嚇哭　「特種部隊」突求..

吃生蠔險噎到！幸運男狂吐48顆..

小女孩被打到腦漿液出　性侵棄屍..

老闆洗劫大眼妹萌生壞念頭　咖啡..

更多熱門

相關新聞

英下議院議長轟：強生硬脫歐像搶銀行

英國下議院議長貝爾考（John Bercow）於12日出席倫敦賓漢（Bingham）年度演講時表示，如果政府堅持「藐視法律」，將會讓國會動用「額外的程序創造力」來阻止一切違反「阻止無協議脫歐」法案的可能性，還把首相強生（Boris Johnson）強硬脫歐的態度比喻為「搶劫銀行」，「為社會樹立最糟糕的榜樣。」

英首相強生駁「欺騙女王」關閉國會

被指誤導女王　首相強生可能下台

蘇格蘭法院：強生暫停議會違法

英國陷脫歐僵局是體制失靈？還是菁英無能？

關鍵字：

英國脫歐脫歐卡麥隆強生

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

搭車頭暈！他查江子翠3分鐘…沉默了

連千毅道歉斯亞「會關起門來教」

「國軍吳京」護送爆胎車　2.7萬人戀愛

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

正妹老師「高中黑歷史」起底！

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

私會馬俊麟　王瞳突亮證件公開新身分

影／女大生遭按摩師性侵「不呼救」警官曝受驚反應

瘋傳生日認愛！楊冪「❤」終於PO照了

內湖好市多買新iPhone！退貨被告知已過保

獨／台南街頭捕獲野生子瑜過中秋

貓霖幫老大因母親公祭「多活1天」

雨來了！整合準琵琶　3地區先變天

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

更多

最夯影音

更多

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面