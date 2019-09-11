推翻裁決！蘇格蘭法院：英首相強生暫停議會違法

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國愛丁堡蘇格蘭最高民事法院11日宣布，首相強生（Boris Johnson）要求暫停議會至10月14日的行為實屬違法。此一裁決並不會對目前已進入休會的議會產生立即影響，更多裁決內容將於13日對外公開。

綜合BBC、衛報報導，最高法院3名法官一致認為，強生向英國女王伊利莎白二世（Queen Elizabeth II）建議下令國會休會5周的行為，背後動機出自於「妨礙議會的不當目的」。據了解，最高院將釋出一道命令，宣布強生給女王的建議及隨之而來的休會有違法律，因此是無效的。

對此，英國政府發言人表示相當遺憾，將會上訴至英國最高法院。目前這項裁決並不會對已進入休會的議會產生立即影響，更多裁決細節將於13日對外公開。

只不過，蘇格蘭最高法院的這項裁決是推翻先前的判決。本月4日，蘇格蘭最高院法官曾提到，法院無權干涉強生暫停議會的決定，相關政治問題應該回歸國會、選民來判斷。