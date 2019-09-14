韓國瑜狂言髒話、外交禮儀失態…卓榮泰狠酸：終於兌現競選承諾！

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜近日頻頻爆粗口，甚至失言惹怒日本學者，民進黨主席卓榮泰14日狠酸，韓國瑜終於難得的一一兌現了競選承諾，所有胡亂指控、外交禮儀失態、狂言髒話紛紛出籠，並質問國民黨主席吳敦義「貴黨提名人說過的那幾句『髒髒話』你也敢說得出口嗎？若不敢，為什麼要台灣人民跟著他和你們走？」

卓榮泰14日翻出韓國瑜在7月28日國民黨候選人提名大會上批評，「這不是一場彬彬有禮的君子之爭」，狠酸韓國瑜在至今一個半月內，終於難得的一一兌現了競選承諾，所有胡亂指控、外交禮儀失態、狂言髒話紛紛出籠，批評他把選民一分為二「非韓即黑、挺韓即粉」，嚴重撕裂社會和諧，「他的選舉已經跟『彬彬有禮』和『君子』毫無關係了，網民更已將他從『X包』昇華為『髒髒包』。」

卓榮泰還進一步質問吳敦義，「請問國民黨吳主席，貴黨提名人說過的那幾句『髒髒話』你也敢說得出口嗎？若不敢，為什麼要台灣人民跟著他和你們走？我們的純樸與氣質完全不顧了嗎？把這樣的候選人印在大選選票上，配得上貴黨百年歷史嗎？主席您是不是知道即將會有另一陣風起的時刻？個人利益、政黨利益、國家利益會不會陷入錯亂與交戰？」

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