美國批准向波蘭出售32架F-35　總價65億！波蘭防長：要價太高

▲美軍F-35B。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）網站11日指出，國務院已經決定出售32架第五代戰機F-35閃電II戰機（F-35 Lightning II）給波蘭，預計價錢為65億美元（約新台幣2010億元）。然而，波蘭國防部長布瓦什查克（Mariusz Błaszczak）表示，希望美方大幅降低支付總價。

綜合媒體報導，此次美國與波蘭之間的軍售案，除了32架F-35戰機之外，還包括33組F-135發動機、電子作戰系統、導航識別（C4I/CNI）、全球自動後勤支援系統（ALGS）、全自動後勤資訊系統（ALIS）、完整的訓練課程等之外，還有F-35特有的紅外線干擾彈等，總計為65億美元。

然而，布瓦什查克似乎對價格不太滿意，並希望美方大幅降低支付總價。他表示就像1年前向美國採購的愛國者飛彈系統（Patriot missile），美方當時要價105億美元（約新台幣3200億元），最後談判結束以47.5億美元（約新台幣1470億元）成交。

他又說，美國國會「必須在最長15日內」批准向波蘭出口F-35戰機的交易，同時認為「當前這筆軍購是波蘭軍隊歷史上最重要的交易，『空軍將獲得前所未有的能力』。」

「這次F-35的擬定軍售案，可以提供波蘭的防禦能力，以阻止該地區內的侵略，並確保與美軍之間的互通性」，國防安全合作局表示，波蘭將用新戰機替代國內傳統的米格-29戰鬥機（Mig-29）和蘇愷22型（Su-22）戰機，軍售案將增加波蘭作戰飛機的庫存，以及增強空對空和空對地的自衛能力，同時不會影響到該地區的基本軍事平衡。

▲F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）