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華聞快遞／中國移動向華為採購25萬台「5G終端」

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▲▼華為。（圖／路透社）

▲中國移動今年在全大陸建設超過5萬個5G基站，實現50個以上城市5G商用服務。（圖／路透社）

《北京》中國移動向華為採購25萬台5G終端

中國移動終端公司於9月12日，向華為終端有限公司採購兩種5G終端產品，共計25萬台，其中5G CPE pro終端20萬台，華為Mate 20X 5G版手機5萬台，同時還採購了5萬台華為Q2 pro路由器，以及6萬台華為P30 6+128GB手機。資料顯示，華為5G CPE Pro是大陸首個獲得5G無線資料終端電信設備進網許可證的5G終端設備，也是首款支持5G全網通的智慧路由器。（澎湃新聞）

《上海》告別負增長　8月新增貸款2425億

在7月新增貸款意外出現負增長後，上海的信貸投放在8月重回正軌。中國人民銀行上海總部12日公佈的最新資料顯示，8月上海人民幣貸款增加554億元（人民幣，下同，約新台幣2425億元），同比多增124億元，而7月上海人民幣貸款減少291億元。從貸款結構上看，導致7月上海人民幣貸款下降的企業貸款，在8月大幅反彈。（澎湃新聞）

《北京》中國對新的美國農產品採購實施加征關稅排除

日前美方已決定對擬於10月1日實施的中國輸美商品加征關稅措施做出調整，中方支援相關企業從即日起按照市場化原則和WTO規則，自美採購一定數量大豆、豬肉等農產品，國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加征關稅排除。中方有關部門表示，「中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造有利條件。」（新華社）

《天津》中國核工業大學正式開工建設

中國核工業大學建設項目於9月10日，在天津濱海新區舉行開工儀式，標誌著該工程建設正式啟動，是大陸首所「國字頭」核工業大學。中核集團董事、黨組副書記祖斌表示，核工業大學的目標是建設世界一流企業大學，要面向世界、面向未來，逐步實現核工業大學「黨建前沿陣地、人才培養搖籃、企業文化基地、高端決策智庫」的功能定位。（澎湃新聞）

▲▼快手科技。（圖／CFP）

▲北京快手科技有限公司。（圖／CFP）

《北京》快手被曝以250億美元估值進行融資　擬赴美上市

據彭博社報導，短影音公司快手考慮在美國進行IPO，用以擴張短影音業務，對抗位元組跳動旗下抖音的競爭。知情人士稱，快手計劃在明年上市，但也考慮可能在今年，目前快手正以250億美元的估值進行pre-IPO輪融資，融資額預計超過10億美元，投資方為騰訊。對此，快手方面未予回應。（彭博社）

《海南》提取公積金在外地購房　需提供當地戶籍和社保證明

從10月1日起，海南省繳存住房公積金的職工提取住房公積金用於支付外省購、建自住住房房價款或償還住房商業貸款本息的，需增加提供本人及配偶任一方在購、建房所在地可供查核的戶籍身份證件及購、建房前已在該地連續正常繳存半年及以上的社保（或住房公積金）材料。（海南日報）

《北京》摩洛哥皇家航空公司將開通「卡薩布蘭卡至北京」直航航線

摩洛哥皇家航空公司近日發佈公報，將在2020年1月16日，開通摩洛哥最大城市卡薩布蘭卡（Casablanca）與北京之間的直航航線，直航航班單程不到13小時，由波音787-9型客機執飛，每週往返各3班。官方資料顯示，自2016年摩洛哥宣佈對中國大陸公民免簽政策以來，赴摩遊客數量大幅上升，從此前年均2萬人次上升到2018年的約18萬人次。（新華社）

《貴陽》公積金貸款放鬆　二手房首付比例降低至20%

據貴陽市住房公積金管理中心最新公告，繳存職工家庭結清首套住房公積金貸款後，即可再次申請住房公積金貸款購買普通自住住房。繳存職工家庭第一次使用住房公積金貸款購買二手房的職工家庭，首付款比例不得低於20%；為改善居住條件第二次申請住房公積金貸款購買二手房，首付款比例不得低於30%。（澎湃新聞）

▼貴陽市。（圖／CFP）

▲▼貴州,貴陽市。（圖／CFP）

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