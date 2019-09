任正非願轉移5G技術給美企！　支付一次性費用就全包

▲華為創辦人、總裁任正非。(圖/CPF)

記者劉亭/綜合報導

華為近來因為資安問題,在市場上受到許多打擊,華為創始人兼總裁任正非10日受訪時表示,有意向西方公司出售華為的5G技術,目的是製造一個能在5G上與華為競爭的對手。

紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)日前發表文章,主題為「華為有一個與川普結束戰爭的計畫」(Huawei has a plan to help end its war with Trump)。任正非在受訪時表示,如果美國承諾改變他們對華為不合理的態度,那就可以進行開放的對話。

任正非也表示,美國不應該試圖用微不足道的東西摧毀華為,而應該討論錯誤的地方在哪裡,然後找出合理的解決方案,如果美國還是不信任華為,他願意將華為5G技術移轉給任何美企。

任正非在接受《經濟人》採訪時也指出,華為願意向西方公司出售5G技術,只要支付一次性費用,就可以永久使用華為現有5G技術、許可證、程式碼、技術藍圖和生產技術訣竅。

報導中分析,華為完整5G技術如果出售,價值可能高達數百億美元,愛立信、諾基亞和三星等通信巨頭或許不會購買,可能由幾家企業聯名購買。在過去10年,華為已在新一代移動連接的研發上投入至少20億美元。