任正非願轉移5G技術給美企！　支付一次性費用就全包

▲華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

記者劉亭／綜合報導

華為近來因為資安問題，在市場上受到許多打擊，華為創始人兼總裁任正非10日受訪時表示，有意向西方公司出售華為的5G技術，目的是製造一個能在5G上與華為競爭的對手。

紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）日前發表文章，主題為「華為有一個與川普結束戰爭的計畫」（Huawei has a plan to help end its war with Trump）。任正非在受訪時表示，如果美國承諾改變他們對華為不合理的態度，那就可以進行開放的對話。

任正非也表示，美國不應該試圖用微不足道的東西摧毀華為，而應該討論錯誤的地方在哪裡，然後找出合理的解決方案，如果美國還是不信任華為，他願意將華為5G技術移轉給任何美企。

任正非在接受《經濟人》採訪時也指出，華為願意向西方公司出售5G技術，只要支付一次性費用，就可以永久使用華為現有5G技術、許可證、程式碼、技術藍圖和生產技術訣竅。

報導中分析，華為完整5G技術如果出售，價值可能高達數百億美元，愛立信、諾基亞和三星等通信巨頭或許不會購買，可能由幾家企業聯名購買。在過去10年，華為已在新一代移動連接的研發上投入至少20億美元。