新iPhone掀換機潮年銷量上看2億支　美銀估大陸達7000萬支

▲市場分析師認為，這次蘋果推出新iPhone將帶動強大換機潮。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

儘管中美貿易戰如火如荼，但市場分析師認為，這次蘋果（Apple）推出新iPhone，因為降價將帶動強大換機潮，預估將產生2億支銷量，其中，有三分之一、逾6000萬支銷量來自中國大陸。

金融投資公司Wedbush分析師表示，由於iPhone軟硬體升級的帶動，未來12個月中iPhone銷售將上看1.8億支，而其中6000萬至7000萬支銷量將來自中國大陸，仍為iPhone新機的主力出海口。

據《路透》報導，全球約有9億支iPhone手機正被使用著，然而自2017年推出iPhone X系列後，因定價太貴導致銷售疲弱，這次新機發表首度降價，有機會讓一些遲遲不換機的消費者改變心意。

此外，美銀（Bank of America）分析師表示，明（2020）年是iPhone舊機換新機黃金期，預期約有2億支iPhone6和先前型號iPhone使用者將會搭上這次換機潮；後（2021）年則迎接5G手機時代。

雖然美國政府自9月1日對中國大陸的出口產品課徵15％關稅，12月更將擴大為全面性的電子消費品課稅，屆時，蘋果產品也將受影響。不過由於今年iPhone線上銷售價格出現折扣，且iPhone在中國大陸銷售額也開始增加。

美銀分析師表示，倘若iPhone產品在中國大陸降價，需求面將出現相當大的彈性。