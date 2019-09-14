泰議員推「每戶最多種6株大麻」法案：可在家治病，別在街上吸

▲在政府合法化藥用大麻前，曾有臉上刺有大麻圖樣的泰國民眾上曼谷街頭發聲。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

泰國2018年12月底正式批准藥用及研究用大麻的使用；聯合政府中的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）一名議員則在日前提出草案，推動允許泰國人每戶都能夠有限種植大麻，最多6株。

根據《路透社》、《歐洲新聞台》（Euronews）報導，泰國現行毒品管制法規規定，若大麻「消遣用」仍會遭到重罰，包括擁有大麻在內，最常能判10年徒刑及金額龐大的罰金。但若是醫療使用或研究用，在新法規的實行下已經合法。

泰自豪黨資深議員蘇巴猜（Supachai Jaisamut）日前提出，允許每戶人家種植最多6株大麻的草案；蘇巴猜接受《路透社》訪問時表示，「原則上還是藥用，你可以在家吸食用來治療疾病，但不要在大街上做這種事。」

蘇巴猜指出，這項草案也推動允許在專責機構監督之下，民眾能向有執照的機構出售大麻植株。他說擬議成立的Plant-based Drug Institute將有權購買、提煉和出口大麻二酚（Cannabidiol, CBD）。而蘇巴猜提出的草案能夠獲得政府足夠支持的話，將有機會在11月國會重新開議的6個月後通過。泰自豪黨是聯合政府中的第3大政黨，掌管衛生部門。.

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