同伴用折疊刀奪小姐22萬！他拿槍以為更好搶…走進隔壁房卻下場悽慘

記者陳雕文／新北報導

25歲劉姓女子曾在應召站上班，知道來台賣淫的小姐多數遇到搶劫都不敢報案，她心生歹念，找來4名男子商量，決定行搶兩名在蘆洲旅館賣淫的泰國籍三性公關。犯案當天，其中2人持摺疊刀就讓一名公關嚇破膽不敢動，成功得手22萬，另一名同夥認為，他拿著槍更有震撼力應該更好搶，進隔壁房後下場慘...

▲不是每個來台賣淫的人都好惹！三性公關全裸衝出旅館追打持槍的歹徒（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，這對泰國姊妹花（化名小花、小芸）被應召站安排在新北市蘆洲的旅館，分別於A、B房接客；而搶匪共5人，今年4月29日深夜開車到旅館後，2人車上把風，3人下車犯案，其中2人先成功搶下A房，小花嚇到腿軟，還被綁在椅子上，只能看著22萬現金被奪走。

持槍的歹徒走進B房，在燈光昏暗的環境下看到婀娜多姿的小芸，先假意塞給對方3千元，小芸開心地脫光衣服準備洗澡，就在此時，主嫌掏出瓦斯槍喊，「賣叮擋！（台語：不要動）」小芸當場傻眼，沒想到遇上了搶劫，決定奮戰到底，握拳喚醒過去還是「純粹男兒身」的勇猛狀態，把人打趴在地。

歹徒萬萬沒想到，自己拿著槍還被打得那麼慘，只能狼狽地在地上打滾數圈後，起身往外逃！光溜溜的小芸跟著往前衝，繼續追打。後來旅館的員工阿姨協助報案，警方循線逮到5匪，並查扣瓦斯槍1枝、海洛因6.2公克、剩餘贓款2萬元等證物。

後來警方查出幕後主使者竟是年紀輕輕的劉女，搶到的22萬元，4男分15萬6千元，她獨拿6萬4千元；新北地院12日依加重強盜罪判劉女、持槍男有期徒刑7年10月，另外3名同夥被判徒刑7年2月到7年5月不等，全案可上訴。

夜深了...千萬別讓腦公看到

▼犯嫌全數被逮，警方還查扣剩餘的贓款及毒品。（圖／記者陳雕文翻攝）