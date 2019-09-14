與長城一扇窗距離　現代桃花源北溝村

▲北京最美鄉村之一的北溝村全景。（圖／翻攝微博／山水懷柔）

記者任以芳／北京報導

「Can you help me?Ｉwant ...」，大媽不懂英文，跟外國朋友比手畫腳，這樣場景在北溝村經常上演，當地人見怪不怪。昔日小農村搖身一變高級洋民宿村，當地居民樂當包租公，月收入數十萬台幣，大媽大爺樂的數鈔票，北溝村觀光轉型讓外界相當驚艷。

▲北京慕田峪長城。（圖／翻攝 瓦廠酒店）

小農村經濟轉型

北溝村距離北京懷柔城區18公里，面積3.22平方公里，全村大約150多戶人家。北溝村，近9000畝的山地資源，正好提供種植板栗最好先天優勢，全村年產板栗50萬公斤左右，年產值225-250萬元（單位：人民幣以下同），板栗種植業成為北溝村人均收入主要產業。

▲ 每年人次遊客爬北京慕田峪長城。（圖／記者任以芳攝）

不過，依賴農業只是靠天吃飯，得找出另一條穩當活路。北溝村位於慕田峪長城腳下，每年來爬長城的人潮，超過上千萬人次，四周群山環抱的北溝村，一年四季風景變化萬千，非常適合推廣觀光，也為該村旅遊注入新方向，但要怎麼吸引遊客前來居住與遊玩？成為當地居民最大挑戰。

▲北溝村第一間高級民宿瓦廠酒店。（圖／翻攝微博／遺產衛報）

外國人改造洋民宿

北溝村村支書記王全向參訪記者團介紹，瓦廠酒店是當地觀光活招牌，「住一晚最便宜2200元，最貴3千多，以色列總理來華訪問，就在我們瓦廠參觀，比爾蓋茨父母，荷蘭國王都來訪問過。」說起北溝村現代民宿鼻祖，要從2009年說起，義大利人薩陽到慕田峪長城遊玩，落腳北溝村，意外發現廢棄瓦廠，立刻發揮生意人的眼光和頭腦。他向村子租下這片廠房，保留瓦廠原汁原味外觀，加入現代化設備，打造村裡第一家高級民宿，成功帶動北溝村旅遊產業新發展。

▲業者租下農舍打造高級民宿。（圖／翻攝 巷上的家）

村民樂當包租公

「巷上 院子民宿」是當地代表民宿之一，簡約花園和兩層樓設計，客廳彷彿像回家一樣，暖色調沙發地毯，很有南法鄉村風情。80後老闆娘王靜宜介紹，「希望給遊客一個全新聚會空間，開放式廚房是最大賣點，讓客人自己下廚，分享美食交流心情。」

▲業者租下農舍打造高級民宿。（圖／翻攝 巷上人家）

實際上，王靜宜不是北溝村人，居住北京的她從事金融業，為了圓夢，在家人支持下，看好北溝村觀光發展，以20年100萬總租金契約，盤下村民閒置房，前後花200萬打造民宿，2018年6月，她的夢想窩開張，生意還不錯，旺季預約包棟6千，得提前一到兩個月預約。

北溝村村支書記王全向參訪台灣記者團介紹，「近年許多外地人或外國人，租下當地閒置空屋，重新改造高級民宿，村民樂當包租公，創造雙贏價值。」這樣模式在北溝村迅速展開，提升當地人均收入。

▲北溝村民改建古宅經營民宿。（圖／記者任以芳攝）

居家養老收入穩定

走進北溝村152號，又是一番新天地。早年是破敗農舍，當地政府輔導轉型，村民修建祖屋蓋高級民宿，花園果樹陪襯，四間客房家加上客廳廚房，包一晚3800元，每逢假日供不應求。現在不少退休老人，平時做點簡單農活，打理民宿，租金收入穩定，淡旺季每個月至少有1至2萬穩定收入，實現「居家養老新概念。」

現在北溝村民很習慣包租公生活。偶爾與外國遊客來上幾句英文對談，也難不倒大媽大爺們，小農村變高級民宿村，成功華麗轉型。